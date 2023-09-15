要求加薪40％協商破局！美國汽車工人罷工　首次同時影響3大車廠

▲美國聯合汽車工會成員9月15日來到密西根州韋恩的福特工廠 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國聯合汽車工會（UAW）與福特、通用、斯泰蘭蒂斯三大車廠的工資福利勞資協商破局，當地15日凌晨約1.3萬名工人開始罷工。這是工會成立88年以來底特律三大車廠同時面臨罷工。

綜合衛報、美聯社等報導，工會提出的要求包括加薪40%、縮短工時、終止分級化的工資及恢復先前合約中做出的讓步，包括退休者醫療福利、更多帶薪休假、受工廠關閉影響人員的權利等。

不過在加薪幅度這一塊，勞資雙方之間仍存在極大差距。目前福特汽車提議加薪20%，通用汽車加薪18%、斯泰蘭蒂斯加薪17.5%，儘管這些數字均高於最初的提案，但仍遠低於工會要求的40%加薪幅度。

▲美國聯合汽車工會主席費恩（Shawn Fain）。（圖／CFP）

目前採取的是分階段罷工，並非讓所有15萬名成員同時離開工作崗位。UAW主席費恩（Shawn Fain）14日晚間表示，將有3間車廠從15日凌晨起罷工，分別是密蘇里州溫茨維爾的通用汽車工廠、俄亥俄州托雷多的斯泰蘭蒂斯工廠和密西根州韋恩的福特工廠，涉及1萬2700名工人。

不過費恩也說，若談判情況未改善，不排除發展成全面罷工。已知工會擁有8.25億美元的罷工基金，將在罷工期間向工人提供每周500美元的補貼金。

▲美國聯合汽車工會成員9月4日勞動節遊行。（圖／達志影像／美聯社）

勞方以過去做出的讓步及三大車廠獲得巨額利潤為由要求協商，因為從車廠2013年至2022年間的利潤增長92%，總計約2500億美元，執行長薪酬增加40%。儘管擁有亮眼財務表現，但自2008年來，工人時薪下降19.3%。

這場勞資協商獲得公眾與美國工會運動的支持。代表國際卡車司機工會（Teamsters）的司機表示，在罷工期間將停止車廠車輛交付，多個工會、環境、種族、社會正義組織也公開支持美國聯合汽車工會爭取新合約。

▼勞方以過去做出的讓步及三大車廠獲得巨額利潤為由要求進行勞資協商。（示意圖／達志影像／美聯社）