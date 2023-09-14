長庚科大AI機器人迎新生　醫療奉獻獎校友勉勵多元學習

▲長庚科大派出AI機器人引導新生認識校園環境。（圖／長庚科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚科技大學於九月開學季，派出智能機器人長長與庚庚迎接新生，互動進行SDGs闖關遊戲，帶領新生快速認識校園。校長范君瑜表示，長庚科大是在創辦人王永慶先生以「回饋社會」的理念下成立，希望為社會創造源源不絕的人才，期許新生展開充實快樂的大學生活，在各自的專業領域大放光彩。

▲長庚科大校長范君瑜於開學典禮上進行敲鑼儀式。（圖／長庚科大提供）

長庚科大14日表示，今年的開學典禮名人講堂邀請到了傑出校友賴慧珊，賴慧珊為屏東縣滿州鄉遇見居家護理所所長，也是史上最年輕的醫療奉獻獎獲獎者。賴慧珊提到，自己早年家境非常貧窮，多虧了創辦人王永慶先生公益資助原住民就學，因為有了知識才能有今天的自己，因此勉勵新生，決定你是誰的，不是你的成績，而是你的態度。

▲傑出校友賴慧珊所長為史上最年輕的醫療奉獻獎獲獎者。（圖／長庚科大提供）

今年的新生營主題是「庚向五師之路T計畫」，在新生輔導幹部ACE LEADER的協助下，各系的新生莫不以健康照護工作當作未來之職志，今年護理系畢業的學生陳姿璇，國考成績優異，獲聘至衛福部立桃園醫院，妹妹陳姿彤也追隨著姊姊的步伐考上護理系，為自己的理想繼續奮鬥；今年度也有3位教職員的孩子選擇就讀長庚科技大學，其中畢業32年的校友羅老師的兒子選擇護理系，羅老師說：「兒子小時候就常來學校圖書館看書，很喜歡長庚的宿舍及校園環境，而且長庚教學相當紮實」。