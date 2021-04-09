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紙紮女會動了！印度老師打造AI機器人　「僅花2萬」能說47種語言

▲▼印度AI機器人莎露（Shalu）。（圖／翻攝自Republic World）

▲帕特爾成功製作出AI機器人莎露（Shalu）。（圖／翻攝自Republic World）

記者張方瑀／編譯

印度理工學院一名老師發明出一款「低成本」AI機器人，造價僅500英鎊（約新台幣2萬元），鈽但會說47種語言，還能解決基本數學問題。不過，這個看似突破性的發明，還是有個巨大缺點，就是機器人長得太像「紙紮人」，這名老師也坦承，目前正在尋求3D列印技術，希望能讓這款機器人更逼真。

根據《共和國電視台》報導，任職於印度理工學院孟買分校（Brainchild of IIT Bombay's Kendriya Vidyalaya）的資訊科學老師帕特爾（Dinesh Patel）開發出一款造價僅500英鎊的AI機器人，並命名為莎露（Shalu）。由於成本低廉，所以莎露是用廢棄的塑膠、紙板跟木材打造而成，外型和「紙紮人」非常相似，看起來似乎有點恐怖。

帕特爾表示，莎露雖然看起來非常陽春，但功能卻很完整，它能用38種外語和9種印度方言進行日常對話，還有基本的臉部辨識功能，「如果你告訴它你的生日，它就能告訴你星座，還能告訴你天氣、簡單的食譜，還可以解決基本的數學問題。」

帕特爾說，他花了三年的時間才打造出莎露，並希望它不僅僅是個只會說話的機器人，而是能協助人們進行社交練習和教育。目前莎露只是初代原型，還有很多功能尚待升級，帕特爾也坦承，目前正在尋求3D列印技術，希望能讓莎露更逼真。

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