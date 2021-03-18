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全台首創　中原大學AI機器人5G專網實驗室落成

▲中原大學AI機器人5G專網實驗室落成。（圖／中原大學提供）

▲中原資工設置全台首創AI機器人5G專網實驗室。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學與晶片大廠Intel、鴻海科技集團、邊緣運算領導廠商凌華科技攜手合作，在中原電資學院資訊工程學系推出全台首創完整機器人作業系統及AI課程；由凌華科技出力培育師資，出資百萬設備，打造中原AI機器人5G專網實驗室，鴻海科技集團也慨捐百萬網通設備，整合實驗室5G場域。▲中原大學AI機器人5G專網實驗室落成。（圖／中原大學提供）

▲中原大學攜手Intel、鴻海、凌華打造全台首創AI機器人5G專網實驗室。（圖／中原大學提供）

中原大學18日指出，在科技界A咖紛紛投入下，中原電資學院將成為台灣以至於全球科技業，孕育未來5G專網+移動式自主機器人AMR群機智主(Swarm Autonomy)高階技術的人才搖籃。▲中原大學AI機器人5G專網實驗室落成。（圖／中原大學提供）

▲中原大學與科技大廠攜手培育高階技術人才，打造全台首創AI機器人5G專網實驗室。（圖／中原大學提供）

中原大學校長張光正表示：「中原是全台第一個、也是全球少數幾間完整開授機器人作業系統（ROS2）的大學，全球車廠如BMW及無數科技大廠如Google、Amazon對無人車、機器人人才求才若渴，中原資工系決定投入高達1/3教師，接受凌華科技訓練機器人作業系統，是為了貼近尖端產業需求，讓學生畢業後無縫接軌被業界拔擢聘用，開創台灣科技下一波『黃金十年人才戰力』。」▲中原大學AI機器人5G專網實驗室落成。（圖／中原大學提供）

▲中原大學AI機器人實驗室落成。左一為校長張光正，左二為桃園市政府副秘書長邱俊銘。（圖／中原大學提供）

桃園市政府副秘書長邱俊銘：「桃園市產業創新轉型需要優秀青年人才，所以自2018年起連續三年，桃園市政府青年事務局與凌華科技在中原大學合辦機器人暑期課程，產官學合作斥資近600萬元，前後購置了60餘台智慧機器人，也透過邀請Intel、Nvidia、Microsoft、AWS等科技大廠分享實務經驗，累積培育達2,309人。」

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧指出：「這次產學合作成立全台第一個AI機器人5G專網實驗室意義非凡，讓中原大學利用高度整合Intel OpenVINO? 框架的凌華科技設備，OpenVINO是一個深度學習視覺應用開發的工具套件，可加速開發AI機器人應用，打造自主移動機器人(AMR) 。」

鴻海科技集團副總裁呂芳銘表示 :「5G的大頻寬、廣連結、超低遲延等特性，配搭上專為中原大學人工智慧及機器人實驗室場域所設計的毫米波小基站運用，就像是個健全的神經系統，透過感知、傳輸、儲存、分析、操作等動作之高效表現，將能滿足實驗室中多元彈性場景需求，讓同學們在最具效能的網路環境中學習，也歡迎學成後加入我們的團隊學以致用、發揮所長，為台灣的軟硬實力奠定基礎。」

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