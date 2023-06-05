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議會首見！AI機器人質詢陳其邁　點名高雄「每2年關3小學」

▲▼高雄市議員郭建盟透過AI機器人，質詢陳其邁少子化危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員郭建盟透過AI機器人，質詢陳其邁少子化危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

議會首見AI機器人質詢！高雄市議員郭建盟今（5）日運用全球矚目的AI聊天機器人ChatGPT質詢高雄市長陳其邁，為台灣少子化危機發聲。GPT透過數據示警，台灣每年要關14.4所小學，高雄每2年要關3所小學，呼籲陳其邁要超越黨派地域以國家利益提出更具策略性的政策。

郭建盟今天在總質詢時，撥放ChatGPT4.0要求陳其邁市長重視少子化危機的對話影片，讓AI機器人首度進入台灣議事殿堂與首長對話。郭建盟說，上個月施政報告質詢時，他備妥資料，要求陳市長參酌日本岸田首相成立兒童家庭廳，也在高雄成立兒童青年局專責因應台灣生育率世界第二低的危機，當時陳市長僅短短20秒回覆「參酌各方意見後辦理」，未多作回應。

▲▼高雄市議員郭建盟透過AI機器人，質詢陳其邁少子化危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲郭建盟要求ChatGPT4.0 以資深高雄市民的角色，寫出呼籲陳其邁市長重視少子化問題的論述文。（圖／記者賴文萱翻攝）

日前，他嘗試將這個質詢結果，再加上四段約320字的數據與文字提示，輸入付費的OpenAI網站，要求ChatGPT4.0 以資深高雄市民的角色，寫出呼籲陳其邁市長重視問題的論述文。結果不到30秒就完成一篇「以領袖的格局，面對人口危機，呼籲陳其邁市長重視，並提出解決方案」的文章，今天他將影片內容播放出來，並要求陳市長答覆。

影片中，ChatGPT告訴陳其邁，「依據內政部的生育數據，台灣每年要關閉14.4所小學，而您所治理的高雄，每兩年也要關閉三所，這些數據顯示少子化問題的嚴重性」。

GPT說，陳市長身為民進黨內握有人事預算實權首長中排名在總統、行政院長後的領導人，應該將少子化視為國家層級的危機提出解決方案與願景。GPT強調，這不只是市長的職責更是一個領導者應該有的格局與視野，要求陳市長，將少子化問題置於全台灣的視線下，讓全體台灣人民都能了解這個問題的嚴重性並共同解決。

GPT提醒陳市長，您有卓越的政治實績和豐富的治理經驗可以解決問題，這需要超越黨派、地域，以國家利益為最高指導原則的視野和決心，提出更具策略性的政策。並鼓勵陳市長，一起為了台灣的未來，努力並永不放棄。

▲▼高雄市議員郭建盟透過AI機器人，質詢陳其邁少子化危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員郭建盟透過AI機器人，質詢陳其邁少子化危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭建盟表示，ChatGPT的論述讓他驚訝，他只輸入320字的背景問題提示，AI就能有條不紊地寫出960字的文稿。文中超過2/3的內容，為AI模型集結全球數位智慧演算後提出的見解。

這些內容，不僅是人類對少子化問題迫切危機的認知，也是AI在深度學習後對人類的積極建議。AI清楚說明，少子化不是數字遊戲，是攸關國家存亡與世代子孫的議題。

陳其邁對此則回應，目前高雄市推動囤房稅、孕婦免費計程車產檢、增加公托等措施，但其實對地方財政負擔很重，他也對總統候選人喊話，應該要減輕年輕人的負擔，從目前政策0-6歲國家和你一起養，變成0-6歲國家養。

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