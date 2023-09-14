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【廣編】在倫敦遇見英皇西點　Salty Box一開盒就愛上

▲▼ 倫敦,英皇,西點,點心,Salty Box,閒盒子,餐飲,司康。（圖／Salty Box提供）

圖、文／Salty Box提供

熱愛餐飲的Salty Box閒盒子工坊創辦人黃馨，在倫敦創新風格的西點餐飲業工作期間，遇到曾經服務英國皇室的西點廚師家族成員並獲得指點，不僅成為她日後創業選擇，也成就台灣幸運民眾手中香氣迷人的皇室風格西點禮盒。

2019年黃馨前往倫敦，求職目標直接鎖定英國咖啡甜點產業，並進入了倫敦的KOVA PATISSERIE工作，這是一間風格創新的咖啡甜點品牌，她從擔任門市人員開始，後續協助老闆展店過程中晉升為管理職，跨入英倫西點餐飲業的大門。令她印象深刻且念念不忘的正宗皇室下午茶點司康（SCONE），則是在房東老奶奶家下午茶時段吃到的，一口就讓熱愛西點餐飲的黃馨驚為天人，老奶奶也不吝於分享家傳配方，她後續參考旅英期間品嘗過的眾多優質司康，反覆實驗與調整出最佳口感，成為台灣民眾手中來自Salty Box閒盒子工坊的英倫皇室風格司康。

由於倫敦西點職場生涯受到新冠疫情影響，她選擇返回台灣，之後在創辦Salty Box閒盒子工坊過程中，她嘗試融合中西餐飲文化，例如考慮到傳統中秋假期聚會，她準備的司康禮盒就多了鹹蛋黃口味等變化，讓民眾有更多品嘗選擇。

黃馨表示，她烘焙的原味司康原材料包含從法國進口的發酵奶油，雖然成本貴很多，卻能創造更好的味覺與嗅覺享受．除了原味司康，考慮到上班族時間有限，可能沒空動手加奶油與果醬，黃馨特別增加了添加巧克力或者蔓越莓等口味，稍微加熱就有香氣，口感也更為豐富。她衷心期待買到Salty Box閒盒子限量司康禮盒的民眾，都能像英國皇室與一般家庭一樣，每天與親朋好友們共同享受一段忙裡偷閒的快樂時光！

Salty Box閒盒子工作室Instagram：
https://instagram.com/_saltybox?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

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