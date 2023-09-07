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2周賣破40萬！　賣場「現炸神級點心」23門市限定吃

▲▼家樂福開賣「小米甜甜圈」。（圖／業者提供）

▲賣場開賣現炸神級點心，2周狂賣40萬業績。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超欠吃！有賣場宣布開賣全新現炸點心「小米甜甜圈」，圓澎可愛的外型撒上細糖粉後大口咬下，口感外酥內Q彈，並推出「紅藜」、「原味」2口味選擇，即日起於全台23門市限定開賣。業者也透露，8月中已悄悄進行試賣，短短2周就創下40萬以上業績，深受消費者喜愛。

▲▼家樂福開賣「小米甜甜圈」。（圖／業者提供）

▲小米甜甜圈撒上糖粉超罪惡。

▲▼家樂福開賣「小米甜甜圈」。（圖／業者提供）

▲有紅藜、原味2種口味選擇。

家樂福宣布開賣「小米甜甜圈」，主打現炸出爐，出爐後的小米甜甜圈圓澎療癒，接著會撒上細糖沙，熱熱吃可是有著外酥內軟的罪惡口感，又不會過於甜膩，目前有原味、紅藜共2口味選擇，即日起於全台23間量販門市開賣，包括天母、桂林、內湖、重慶、宜蘭、蘆洲、內壢、經國、中原、八德、林口、彰化、南投、青海、文心、沙鹿、斗六、屏東、愛河、鳳山、鼎山、安平、楠梓店，且於平假日中午11時30分至下午1時、下午3時至5時才提供販售，提醒民眾要多加注意。

▲▼7-11最新提拉米蘇蛋糕杯、咖啡年輪。（圖／7-11提供）

▲▼7-11近日開賣最新提拉米蘇蛋糕杯、咖啡年輪。

▲▼7-11最新提拉米蘇蛋糕杯、咖啡年輪。（圖／7-11提供）

另，7-11近日也開賣義大利經典甜點「提拉米蘇蛋糕杯」，特意選用歐洲馬斯卡邦乳酪，打造綿密滑順的罪惡口感，每一口都超滿足；同步還有全新「卡布奇諾咖啡年輪」，咖啡香氣濃厚，還有層層雙色年輪，搭配茶飲、咖啡通通沒問題，即日起就能在全門市買到。

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