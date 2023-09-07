台東縣環保局呼籲餐飲業　落實油煙及異味防制措施

▲台東環保局呼籲餐飲業落實油煙及異味防制措施。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

現代人生活的三餐或旅遊、聚會享用餐食，常會在各式餐館、小吃等餐飲業用餐或購餐，然而食物在煎、炒、炸、烤、煮等烹飪過程會伴隨產生油煙及異味，如果業者沒有妥善收集處理而逸散在外，會影響周圍的空氣品質，易引發民眾抱怨、陳情；根據台東縣環保局受理該類陳情案件數佔總陳情案件數的比例情形，從110年的8.7%、111年降為4.8%，到今年至8月底再降為4%，案件逐年下降，顯示改善的效果，環保局也呼籲業者落實油煙及異味的收集處理措施，當個好厝邊。

環保局指出，依據空氣污染防制法，餐飲業烹飪作業如未妥善裝設收集處理油煙及異味設備，或因設備未正常操作，致油煙及異味污染物散布者，可罰款1,200元至500萬元，或經異味污染物採樣檢測不符合排放標準者，可罰款2萬元至2,000萬元。而環保局在處理該類陳情案件，如發現業者油煙收集處理設備不足或缺失，優先以勸導限期改善方式，例如改善裝設集氣設備(集氣罩、濾網、擋板)、油煙處理設備(靜電集塵機、水洗設備等)，並應定期維護保養維持處理效能，而從陳情案件減少，也顯示許多業者已能重視油煙及異味防制措施，此外，環保局亦可接受相關諮詢，期望業者在拚經濟的同時，也都能一起維護大家的生活環境品質。

環保局呼籲，餐飲業落實烹飪油煙、異味防制措施，可維護空氣品質，保護健康，亦可提升業者形象；另外也歡迎民眾一起來關心我們的環境，如發現餐飲業油煙、異味污染問題，環保局全天候24小時受理陳情，請撥免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或使用公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP「公害報報」等方式報案。