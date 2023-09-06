疫後觀光餐飲工作機會大增　專家建議工作先求有再求好

▲今年雲嘉南區1-7月的工作機會中，餐飲業、零售業的職缺較去年同期大幅成長，雲嘉南分署將辦雲嘉南區大型就博會，歡迎求職民眾把握機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

疫後國內旅遊景氣復甦，觀光餐飲產業人才需求大增，勞動部雲嘉南分署統計發現，今年雲嘉南區1-7月的工作機會中，餐飲業、零售業與陸上運輸業的職缺較去年同期大幅成長，分署長劉邦棟建議民眾，找工作可以先從這些產業出發，並鼓勵善用政府資源，提升自身能力，才有更好的職涯發展。



根據雲嘉南分署統計，因應疫後缺工需求，今年1-7月產業增加的職缺數與去年同期相比增加的前3名分別為餐飲業、零售業與陸上運輸業，其中餐飲業職缺有11472個，比去年同期增加5288個職缺，成長逾8成，第2名的零售業職缺有11277個，比去年同期多出3423個工作機會，成長近4成5，第3名則是陸上運輸業，有2692個職缺，比去年同期成長超過2倍。





「觀光旅遊、餐飲業回溫就是機會」，劉邦棟說，觀光餐飲業因疫情期間受到很大影響，解封後有相當大的人力需求，紛紛開出不少職缺積極回補流失人力，他也建議青年朋友求職「先求有再求好」，更重要的是要學習職場應對進退、建立人脈關係。

劉邦棟還說，為協助廠商補足人力，雲嘉南分署將在9月16日於新光三越台南新天地六樓舉辦雲嘉南區大型就博會，將有57家廠商提供逾2,800個職缺，現場還設置「疫後復甦產業專區」，包括王品餐飲、王座國際餐飲、星巴克、昇恆昌、統一超商等多家廠商參與徵才，其中8成職缺為在地職缺，歡迎想求職的青年朋友或轉職民眾把握機會。

此外，為協助青年盡速就業，勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，整合政府相關部會資源，提供青年朋友多元化的就業服務，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高45000元；「產業新尖兵計畫」提供青年以培訓5+2重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金可領，劉邦棟鼓勵青年朋友多加運用，今年1-7月雲嘉南分署已累積服務19890名青年順利就業或轉正職。

最後，劉邦棟也提醒青年朋友，在面對職涯抉擇時，善用政府資源，可達事半功倍的效果，無論是面臨職涯迷惘、或想增進求職面試技巧，分署轄內各就業中心都能提供深度諮詢、職業心理測驗、就促研習、履歷健診等服務，詳情可洽轄區各就業中心，亦可撥打免付費客服專線：0800-777-888。