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「自然孔洞手術」切除子宮免動刀　腹腔鏡微創手術術後無疤　

▲▼ 切除子宮不再挨大刀!「自然孔洞手術」無疤手術不是夢 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲嘉義長庚醫院婦產科 陳文欣醫師 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

45歲的劉女士近年來經期出血狀況嚴重，時常感覺頭暈無力、頻尿，檢查發現子宮有一個10公分大的肌瘤壓迫需要手術治療。因工作需求希望減少休養時間,經與嘉義長庚婦產科陳文欣醫師討論後，選擇接受自然孔洞內視鏡手術切除子宮，術後三小時後即可正常下床走動，進食及移除尿管，不僅肚子完全沒有傷口，術後第2天就順利出院，連病人都直呼不可思議。

▲▼ 切除子宮不再挨大刀!「自然孔洞手術」無疤手術不是夢 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

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▲陳文欣醫師說明子宮切除手術已從傳統剖腹手術，發展到約數個指甲大小傷口的腹腔鏡微創手術 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

陳文欣說明，隨著現代醫療科技進步與微創手術發展，子宮切除手術已經從傳統的剖腹手術，發展到只需要數個指甲大小傷口的腹腔鏡微創手術；精益求精，自然孔洞內視鏡手術的演進，透過結合腹腔鏡微創手術的高效能器械以及陰道這個自然的開口，可將子宮完整切除由陰道取出，不會產生腹部傷口，術後疼痛感大幅降低，讓病人可以儘早下床，加速恢復正常生活。

▲▼ 切除子宮不再挨大刀!「自然孔洞手術」無疤手術不是夢 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

陳文欣表示，隨著醫療科技的進步，手機越做越小的今日，微創手術、腹腔鏡手術不僅能在放大的鏡頭下將病灶切除乾淨，甚至可以進展到「外觀沒有傷口」的經陰道自然孔洞內視鏡手術，真正實現「無疤手術」。對於長期受子宮疾病所苦的女性患者, 微創手術甚至是自然孔洞內視鏡手術都是效果好又復原快的手術方式，大大改善面對傳統手術的疼痛及心理恐懼。

陳文欣提醒，每項手術適應症跟風險都需要手術前充分評估，自然孔洞內視鏡手術也並非每位患者都百分之百合適，例如未曾有過性行為的病人可能就不完全適合這種手術，但接受過剖腹產手術、傳統手術都還是有機會能進行微創手術甚至自然孔洞手術，建議有手術需求的患者可先至婦產科門診向微創手術經驗豐富的醫生諮詢。自然孔洞內視鏡手術，肚皮無疤復原快，對於女性婦科患者, 是一大福音。

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