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婦女每逢生理期大出血　嘉義長庚達文西手術切除肌瘤　

▲▼ 達文西肌瘤切除手術 精準治療微創減痛 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲▼ 嘉義長庚達文西肌瘤切除手術，精準治療微創減痛 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

37歲的陳小姐近年來每次生理期就會出現大出血、頭暈、身體虛弱等症狀，定期健康檢查時發現嚴重貧血，在醫師建議下到婦產科門診就診，經超音波檢查後發現是子宮壁上長了約10公分大的肌瘤壓迫子宮內膜引起。經醫師說明與討論治療方式後，選擇接受達文西機械手臂手術切除子宮肌瘤，術後隔天即可正常下床走動、進食及如廁，目前持續追蹤均無出現復發狀況。

▲▼ 達文西肌瘤切除手術 精準治療微創減痛 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

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嘉義長庚婦產科陳文欣醫師指出，據統計約有25%的女性罹患子宮肌瘤，是女性骨盆腔常見的疾病之一，大多數都是良性腫瘤，但是如果有大量出血、頻尿便秘等嚴重的壓迫症狀、腹痛、不孕或流產、腫瘤快速變大或是有惡性可能時，會建議採取手術方式進行切除。傳統子宮肌瘤剖腹切除手術，傷口大且術後表皮及腹內雙重疼痛；腹腔鏡手術可以大幅縮小表皮的傷口，但受限於器械的結構，在較大的肌瘤或極端的角度，仍會有死角。

陳文欣表示，這位病人的肌瘤不小又貼近子宮內膜，考量病患年輕又長期貧血，與病人討論後選擇以達文西機械手臂手術，進行精細的肌瘤切除，減少不必要的出血，避免傷及子宮內膜，切開的肌肉層再透過達文西機械手臂層層對齊的精緻縫合，術後恢復迅速，疼痛大幅下降。

陳文欣醫師表示，子宮肌瘤的治療因人而異，如果沒有任何臨床症狀的子宮肌瘤，可以不用立即治療，但需定期複檢追蹤，如果有類似的症狀，建議可以與婦產科醫師討論評估，選擇適合的治療方式。對肌瘤手術來說，達文西機械手臂手術既能完整的切除肌瘤又能細膩的縫合子宮，做到微創，減痛，恢復快，對於長期飽受肌瘤症狀所苦的女性是一大利器。

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