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社會 社會焦點 保障人權

女切除子宮「麻醉過敏」竟變植物人　家屬求償2255萬吞敗

▲▼手術,麻醉,醫生,外科。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名葉姓女子接受全麻手術，卻因對麻醉藥物過敏而成植物人，家屬不滿因此向婦產科醫生提告求償2255萬餘元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名葉姓女子因患有子宮肌瘤，經方姓醫師判斷後準備進行子宮全切除術，未料卻在執行全身麻醉時，葉女在麻醉過程中因對藥物嚴重過敏，產生喉頭腫脹無法呼吸，進而造成腦部缺氧，導致四肢癱瘓、無法言語，讓家屬怒向醫師求償2255萬餘元。一審，法官認為醫師沒有疏失，判家屬敗訴，家屬不服，上訴二審仍吞敗。

判決書指出，葉姓女子因多發性子宮肌瘤合併巨大子宮，在2015年前往佳欣婦幼醫院就診入院，並在2015年4月6日準備進行子宮全切除術，不料卻在執行全身麻醉過程，葉女因喉頭腫脹，進而導致腦部缺氧病變，成為植物人。

葉女的家屬怒控，認為葉女在執行全麻的時候，竟是由護理師或是執刀醫師執行，而非麻醉專科醫師實施，而護理師在麻醉時因多次插管未果，導致葉女喉頭腫脹，無法呼吸，而醫師見狀竟也未採取緊急應變措施，以避免葉女缺氧，最終導致葉女腦部缺氧導致病變，至今仍無法恢復意識，且四肢癱瘓無法言語。

葉女家屬也主張，方姓醫師在手術前並未告知葉女全麻風險，也未告知葉女家屬，即執行全麻手術，顯然未盡告知義務。

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲葉女在麻醉時出現嚴重過敏性休克。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

庭審時，方姓醫師向法官表示，他在為葉女執行手術前，已充分說明手術與麻醉方式，且先前也曾為葉女執行子宮肌瘤切除術，進而發現葉女組織有嚴重沾黏情形，才會建議葉女進行全麻手術，並也在經葉女同意下，簽署手術、麻醉同意書，他已善盡告知義務。

醫師指出，手術當時為葉女施打麻醉藥物後，便發現葉女異狀，也立即對葉女進行救治，並連繫另名吳姓麻醉專科醫生到場協助為葉女插管急救，直到葉女生命徵象恢復穩定便立即轉院，過程中均有醫師與護理師陪同照護，強調已善盡客觀注意義務，並無過失。

醫師也強調，他為法定合格之婦產科專業醫師，執行麻醉業務並無違反醫療相關法規，且經麻醉專業訓練護理人員，也能在醫師指示、指導下輔助醫師麻醉，過程中絕無違法，何況醫療行為均有不可預測風險，何況麻醉過程更具有高風險，不應以葉女事後發生之結果就推斷他有醫療疏失。

一審法官認為方姓醫師並無過失，判葉女家屬敗訴，葉女家屬不服，上訴二審。

高雄高分院審理後指出，儘管麻醉醫學會認為現今醫療環境分工經歷，婦產科醫師已無法同時兼顧麻醉與手術，且健保局規定全身麻醉應由麻醉專科醫師執行才能申請健保，但該規定僅為健保局針對醫療院所申報健保費用之審核標準，並未禁止非麻醉科專科醫師施行全身麻醉。

法官表示，何況婦產科專科醫師也需經過麻醉科受訓，執行全身麻醉或麻醉前的引導藥物而給予醫療行為，為符合醫療規定，現今醫療實務上之全麻執行，也無明確定規需有麻醉專科醫師執行，無法從此認定方姓醫師進行全身麻醉即有過失。

▲桃園市消防局指出，蘆竹區某大樓7樓，7日下午2時許傳出女子墜樓案，雖被路樹擋住但仍對落地面昏迷不醒，緊急送醫急救有生命危險。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法官將該事件送往醫審會鑑定後，認為方姓醫師在急救過程中並無疏失。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

法官也將該事件送往醫審會（醫事審議委員會）鑑定，醫審會指出，凡具醫師資格均可執行麻醉，現今法令中也並未規定手術麻醉必須由麻醉專科醫師執行，且該案在進行手術時，有麻醉護理師輔助麻醉進行，並有2名護理師協助照護，由方姓醫師主要執行麻醉誘導，為正當醫療目的之使用，並未違反醫療常規。

至於葉女家屬主張方姓醫師未盡告知義務等事，法官則認為，葉女在術前已簽署手術與麻醉同意書，顯然醫師已盡告知義務，並未採信該部分。

此外，對於葉女喉頭腫脹，進而導致無法插管而造成腦部缺氧病變，葉女家屬主張為多次插管所造成，該部分再度送往醫審會鑑定後認為，喉頭腫脹或支氣管痙攣發生原因甚多，但也有可能為麻醉藥物所引起，根據葉女病歷所記載，葉女喉頭腫脹在插管前就已發生，顯然與插管無關。

而根據吳姓麻醉醫師事後證詞，他表示當天有接到方姓醫師的電話，說有緊急狀況要處理，病人出現很厲害的過敏反應，他到場後也發現病人血壓幾乎量不到，也不會自主呼吸已經在急救，事後也判斷葉女為全身性過敏休克，正常來說，一般人對於麻醉藥物通常不會有什麼反應，可能是葉女恰好碰到，而美國一年也大概會發生500至1000例相關案件，且該過敏反應很難預防。

法官表示，方姓醫師在發現葉女喉頭痙攣腫脹，無法放置插管時，即懷疑病人有過敏反應，明確下醫囑給予靜脈注射氣管擴張劑與類固醇，同時經氧氣面罩給予氧氣，並向吳姓麻醉專科醫師求助，後續也有再繼續嘗試插管及正壓面罩給予氧氣，並同步給藥，可見方姓醫師之急救方式符合當時醫療處置，並無證據可證明醫師有疏失，判醫師免賠，駁回家屬上訴，全案仍可上訴。

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