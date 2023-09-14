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「桃竹竹苗通勤定期票」來了！最低288元　4省錢方案10／2上路

▲▼「桃竹竹苗通勤定期票」4種月票方案預計102日上路。（圖／翻攝自新竹市政府）

▲「桃竹竹苗通勤定期票」4種月票方案預計10月2日上路。（圖／翻攝自新竹市政府，下同）

記者郭玗潔／新竹報導

為鼓勵公共運輸，桃竹竹苗縣市攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，減輕通勤民眾交通支出。新竹市長高虹安表示，為確保定期票服務品質及維護運輸業者權益，新竹市政府今(14)日邀集交通部公路總局新竹區監理所、桃園捷運、微笑單車公司、台鐵、2家票證公司、3家客運業者所屬車機公司、16家客運業者進行票證系統整合測試，各業者刷卡軟硬體設備通過各種情境模擬測試，一切就緒，可於10月2日順利正式上路。

交通處長倪茂榮表示，市府今日偕同各公司、客運業者們，展開「桃竹竹苗通勤定期票」整合測試，針對4種定期票方案，進行不同運具、路線、區間跨越、越區扣款（電子錢包）、交易顯示、解卡設定等多項交叉測試。倪處長說，有鑑於7月1日三大都會區公共運輸定期票上路後，皆有遇到定期票提早啟用、進站刷卡失敗、系統辨識造成誤扣或交易失敗等設計問題，因此本次也針對各縣市曾發生的問題進行情境模擬，排除車機系統與電子票卡錯誤問題，以優化系統，目前皆已完成測試。

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交通處表示，桃竹竹苗通勤定期票4種方案，適用不同路線與區域，有別於其他都會區，將會有「越區」問題，倘若民眾購買「竹竹定期票」搭乘客運（或台鐵）在新竹縣、市以外的區域下車，則視為「越區」，搭乘費用將全額由電子錢包扣款，系統設定複雜，因此本次測試同時模擬多條路線，以不同定期票方案在不同站點上、下車進行反覆測試，確保系統辨識、扣款能正常運作。

交通處也表示，交叉整合測試完成後，市府將於9月18日辦理服務據點人員教育訓練，邀集新竹縣及苗栗縣鄉鎮公所、新竹客運、國光客運、桃捷公司，於新竹縣政府召開教育訓練會議，以確保各據點服務人員熟悉票卡設定、退票等相關流程，提供民眾完善的服務品質；同時也提醒民眾，9月25日起可持悠遊卡或一卡通完成加值後，至桃竹竹苗轄內部分台鐵車站、新竹轉運站等指定地點進行設定定期票。

交通處補充，「桃竹竹苗通勤定期票」4種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，補助經費於8月30日獲得交通部公路總局發函核定，TPASS紀念卡於9月13日開放預購，9月25日開放取卡。無論購買紀念卡或使用既有票卡，都必須先儲值再到服務據點設定定期票，今日已完成所有測試，10月2日正式上路提供民眾使用。

▲▼「桃竹竹苗通勤定期票」4種月票方案預計102日上路。（圖／翻攝自新竹市政府）

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