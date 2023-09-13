快訊／「高虹安已準備好錢康明資料」　柯文哲：就等雙方公布！

記者袁茵／台北報導

前新竹市文化局長錢康明日前爆料，新竹市長高虹安的「好朋友」干政，在外喬事情，被外界質疑「好朋友」就是高虹安男友李忠庭。民眾黨13日成立「第三方檢舉平台」，民眾黨總統參選人柯文哲表示，此制度上線，剛好拿來檢視高虹安事件；至於高虹安與錢康明的事情，高虹安已經準備好資料，就待雙方對外公布。

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲13日上午於民眾黨中央黨部召開記者會，與國際著名會計師事務所「勤業眾信」簽約「第三方檢舉平台」，未來若黨職人員涉及貪污、性騷等不法情事，黨員可透過匿名方式檢舉、查察，保護吹哨者、健全黨內人事制度。

被問到成立第三方平台，但若遇上高虹安案的家人親友干政要如何預防？柯文哲表示，台灣民眾黨當然不會護短，有問題就面對，12日高虹安有跟他報告，高跟錢康明的事情比較簡單，既然錢康明今天中午要上節目，而高虹安也有準備對錢的資料，「我覺得兩方公布以後，社會大眾會自己有評論。」所以高虹安跟錢康明的爭議，就等雙方公布後再處理。

柯文哲提及，本來新竹市要辦跨年晚會，但新竹縣長楊文科提議，新竹縣市一同處理，且委由民間辦理，所以後來編的預算就不執行了，「這整個故事來龍去脈我聽一聽，大概可以理解，這部分應該比較沒問題。」既然錢康明要爆料，就讓錢去爆料，「我知道高虹安有準備他的資料，就等兩邊處理完再講。」

柯文哲也說，此制度上線後，剛好拿來查一查，不過家人干政要如何定義，自己的態度是面對問題為解決問題第一步，系統要Debug，遇到問題，剛好檢視系統能不能cover問題，並且會做修正，「不過剛好這制度上線，拿來檢視高虹安剛好。」