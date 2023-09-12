高虹安稱不辦跨年「沒喬事空間」！錢康明轟說謊　竹市府回應了

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市長高虹安深陷多起風暴，今(12日)上午因資策會指控論文抄襲一案前往北院出庭，庭後記者會簡短說明。其中高虹安也針對跨年活動一事做出回應，強調今年不辦跨年活動，因此「好朋友」沒有喬事空間。稍早新竹市府發言人徐千晴也正式回應，強調今年採支持民間舉辦方式，僅由市府協助場地租借，不使用任何公帑舉辦。

新竹市府前文化局長錢康明昨(11日)連環爆料，直指高虹安的「好朋友」在外喬事情。對此，高虹安今回應，跨年一事新竹縣市政府已經達成共識，今年不辦跨年活動，「沒有喬事情的空間」。

對於這一說法，錢康明再度於臉書抨擊「新竹市跨年晚會的事，說謊！說謊！說謊！」並預告「明天(13日)中午12點見！」令外界霧裡看花，網友也紛紛敲碗、置板凳。

稍早新竹市府也再度針對此事發佈新聞稿說明，「對於新竹市府跨年活動，原僅有小型活動之發想，並於6月通過追加預算350萬元，後因新竹縣楊文科縣長主動聯繫討論大新竹跨年活動，為避免跨年當日活動重疊，雙方縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動。」