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從鹿港騎單車25公里到社頭　彰化阿伯失聯9天...警全力尋獲　　

▲彰化福興鄉68歲失智楊姓阿伯失聯已9天。（圖／警方提供）

▲彰化福興鄉68歲失智楊姓阿伯失聯已9天。（合成圖／上翻攝自Google map. 下為警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

福興鄉1名68歲失智楊姓阿伯，9月 6日自福興鄉住處騎腳踏車離家後失蹤，警方據報後，立即通報轄區各所動員警力調閱監視器，並由巡邏人員在轄區各角落協尋。據了解，楊當天晚上已經騎到25公里遠的社頭鄉，今天已是第9天，尚未尋獲，警方將持續調閱監視器，並通報員林、田中分局動員所屬警力，積極搜尋。

▲彰化福興鄉68歲失智楊姓阿伯失聯已9天。（圖／警方提供）

▲彰化福興鄉68歲失智楊姓阿伯從鹿港騎單車到社頭。

楊姓阿伯失聯後，妻子相當焦急，而阿伯6日下午先是打赤膊騎單車出現在鹿西路口，但當天深夜21點13分他出現在社頭鄉員集路三段、中山路往員集路橋頭國小（往南）方向後，任憑警方調閱各地方的監視器畫面，仍無法掌握楊的行蹤，至今已經進入第9天，鹿港警分局局長祈求媽祖，福興鄉長蔣煙燈也陪同前往祈求神尊庇佑，至今警方已經調動600多名警力、民力，海陸空搜尋。

▲彰化福興鄉68歲失智楊姓阿伯失聯已9天。（圖／警方提供）

▲警方動用海陸空積極尋找楊姓阿伯。

警方表示將持續調閱監器，並已再次通報員林、田中分局動員所屬警力，積極搜尋。警方強調，楊阿伯特徵未穿上衣、穿著灰色短褲、藍色拖鞋、短髮（白），騎乘橘色捷安特自行車，呼籲民眾如有發現楊民行蹤，請與鹿港分局連繫。

▲彰化福興鄉68歲失智楊姓阿伯失聯已9天。（圖／警方提供）

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