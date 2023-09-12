彰化肉品市場電腦疑遭駭「豬隻拍賣喊停」被迫休市　中秋肉價恐漲　

▲彰化市肉品市場。（資料照片／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣肉品市場是全台第二大毛豬屠宰場，日前才宣布業績破4,500萬元大關，成為最會賺錢的金雞母，不料昨(11日)上午要開市時，卻發生電腦異常狀況，疑似遭到勒索病毒駭客入侵，導致拍賣豬隻喊卡，迫使休市停止交易，肉品市場也緊急報警。全案正由刑警大隊調查中，今天上午已恢復交易。

▲彰化肉品市場系統遭駭肉攤公休。（圖／翻攝自彰化肉品市場）

彰化縣肉品市場董事長洪榮章表示，昨天上午10點要營業時，打開電腦才得知電腦出現中毒，並循SOP流程，報警並進行電腦搶修，刑大也針對此事正在積極調查，另外也通知前往交易的豬農，必須暫時停止交易一天。昨天受到影響的有2100頭豬，大約損失2000多萬營業額，還有電腦設備及資料等等。

▲彰化市肉品市場。（資料圖／彰化縣政府提供）

不少豬肉攤商得知沒豬肉可賣，也跟著停休，但大部分的小吃業者則暫時不受影響，據悉，電腦搶修到今天凌晨一點多，修護測試沒問題、今天上午已經有超過千頭豬在等候，10點準時開市，今天早上恢復正常拍賣，但有不少爌肉飯業者仍擔憂，豬隻交易量減少，會產生連鎖效應，中秋節也要到了，價格勢必也會跟著水漲船高。