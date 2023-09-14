加入投資群組30天被詐1080萬！地方媽媽積蓄全沒了　兒怒揪車手

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埤頭鄉1名50多歲地方媽媽，加入網路「順富投資」APP，落入詐騙集團高獲利零風險的陷阱，以「五金貿易」名義匯款、面交，短短1個月間交付6次共1,080萬餘元，直到最近一次又與對方約定面交200萬元，被其子發現，驚覺有異，與友人共同將取錢車手扭送警局，警方正循線擴大偵辦中。

▲彰化地方媽媽被騙走1080萬。（圖／警方提供，以下同）

警方初步調查，這名地方媽媽於今年6月底從網路youtube平臺點擊取得股市獲利廣告投資股票資訊，遂藉由LINE加入詐騙集團所成立的股市指南群組，間接與一名暱稱為投資助理陳女取得聯繫。

▲詐團用話術教地方媽媽匯款。（圖／警方提供）

這名地方媽媽被要求下載名為順富投資APP，遂由客服人員接洽，今(112)年7至8月間多次聽從詐騙集團成員以「五金貿易用款」名義取信銀行行員，藉以下手股市投資，且分別至埤頭分行臨櫃匯款4次及約定至住居前面交取款2次，受騙總金額高達1,080萬餘元。

▲彰化地方媽媽匯款300萬。（圖／警方提供）

詐騙集團竟故技重施，又於9月12日再度由客服人員取得聯繫再行投資股市，雙方並約定於當晚到家中進行面交取款，媽媽便向兒子要200萬元，兒子這才驚覺有異，直覺應是詐騙集團所為，並與友人合力將搭乘計程車「侵門踏戶」黃姓取錢車手交由轄區埤頭分駐所依詐欺及洗錢防制法報請偵辦。