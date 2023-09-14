「柯文哲不懂什麼是干政？」　黃暐瀚舉例轟：連這都不知別出來選

▲黃暐瀚大批，柯文哲如果連什麼叫干政都不懂，拜託不要出來選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安近期風波不斷，除了深陷貪污、搭名車、住豪宅爭議，又被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭屢屢干政，對此，民眾黨主席柯文哲則淡回，妻子陳佩琪偶爾也會就醫師專業，給予建議，這條線怎麼畫黨內也還在討論。媒體人黃暐瀚14日則在臉書大批，「柯文哲不懂什麼叫干政？」，要選總統的人如果連什麼叫干政都不知道，拜託不要出來選。

「柯文哲不懂什麼叫干政？」，黃暐瀚大批，如果要選中華民國總統的人，居然連什麼叫「干政」都不知道？那真的拜託不要出來選總統，一旦當選，整個政府會大亂。他提到，錢康明指控高虹安放任男朋友李忠庭介入市政，指揮官員，柯文哲卻舉例，「陳佩琪也會跟我建議施打輪狀疫苗，應該要有部分負擔」，他大嘆，這兩件事，能一樣嗎？

黃暐瀚強調，依照錢康明的指控，李忠庭已經直接「約見官員、下令指揮」，而高虹安也認證授權「你就讓Jack處理」，如果錢康明的指控為真，這不是干政？什麼才是干政？他也指出，問題是，錢康明也可能誇大，可能說謊、抹黑，所以高虹安與新竹市政府，更應該堅決對外澄清「沒有干政」，順便告錢康明誹謗名譽兼污辱公署才對。

黃暐瀚質疑，但怎麼新聞稿發半天，都在扯幾張A4紙、是不是主動退群組、350萬預算幾月通過，這種雞毛蒜皮的事？他直言，「其中關鍵，一般民眾看不懂，柯粉看不懂，難道當了八年的台北市長柯文哲，會看不懂嗎？」

此外，黃暐瀚提到，他日前拿前總統馬英九跟前總統夫人周美青，對比高虹安跟李忠庭，很多網友覺得很奇怪，他今天就拿柯文哲來比，會更清楚明白。

黃暐瀚假設，如果台北市的跨年晚會，是由市長夫人陳佩琪負責統籌，還在府外找咖啡廳，約北市觀傳局長、文化局長私下談，不高興的時候還會直接打電話質問局長，「你為什麼跟誰見面沒跟我報告？」，請問這樣，OK嗎？他再舉出，如果柯文哲上班不是搭公車，出勤視察不是搭市府公務車，而是這個建商、那個商界朋友，今天保時捷、明天法拉利，友情出借，然後突然哪個工地塌陷，市長搭剛好就搭該家建設公司的跑車抵達現場勘災，請問這樣，OK嗎？

「連住在哪裡？搭什麼車？男友有沒有越權干政？柯文哲都要退到『安全線』」，黃暐瀚直言，柯文哲講出「干政該怎麼定義」這樣不痛不癢的話來，「這樣的柯文哲，是不會當選總統的；這樣的民眾黨，是沒有希望的。」

黃暐瀚最後強調，柯文哲當然也可以勇敢地告訴大家，高虹安跟他保證，男友李忠庭沒有干政越權，他支持高虹安，這沒問題，「問題是，市長男友到底有沒有干政這件事，居然到現在，還沒有一個清楚明白。」