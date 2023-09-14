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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被形容「一張鬼牌」！柯文哲接受彭博專訪　不會完全拒絕「九二共識」

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前接受《彭博新聞》專訪，談及兩岸、台美關係，而報導中寫道，史丹佛大學胡佛研究所的研究員卡里斯·坦普爾曼認為，柯文哲是一張「鬼牌」，相較於民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜，華府對柯當選後做出的決定較無法捉摸。

柯文哲9月6日接受《彭博新聞》專訪，並且於台灣時間14日對外播出，而民眾黨則提供中譯版本。《彭博》寫道，柯文哲以第三大黨候選人的身分角逐下一屆的總統選舉，過往台灣的選舉都是民進黨和國民黨在彼此角力，相較於其他兩黨，柯文哲不僅缺乏資源及資金，他也坦承與人交往並不是他的強項，但儘管如此，柯文哲受歡迎的程度出乎意料地高。

《彭博》報導指出，就「拒絕接受『九二共識』部分，在台灣越來越受大眾支持，畢竟台灣的2300萬人中，許多人認同自己是台灣人而非中國人，但儘管柯文哲同意「九二共識」已被「污名化」，也不會直接完全拒絕它。

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《彭博》詢問柯文哲，如何與北京溝通承認「九二共識」的困難時，柯文哲回答「九二共識」在台灣似乎沒有市場，「我們是不是該換個名字？」柯文哲認為這種回答將使他既能拒絕「九二共識」，同時也保持與北京對話的可能性，「一個很重要的原則是，我們必須想辦法與中國進行對話，而不是一味的說『不』，因為在『不』之後，就沒有下一步了。」

《彭博》報導提及，柯文哲說，他將從「不具爭議性」的文化和體育方面開始進行交流，如果可能的話，逐漸轉向經濟事務。而解決政治問題將是最後一步。

此外，《彭博》也稱，柯文哲似乎對華府也有一些懷疑，這可從柯文哲與賴清德對台積電的不同立場中看出，賴清德認為台積電往海外擴展是好事，相較之下，柯文哲對此的熱情較不高；當被問及是否支持台積電在國外建廠時，柯文哲表示，任何公司運營中涉及美國國家安全重點的部分，應採取分隔措施保護，否則廠址應由市場決定，而不是政治來決定。

最後，《彭博》寫道，柯文哲數度自稱患有「亞斯伯格症」，一位市議員在數年前質詢時，要求柯不要再提及這個疾病消費病友，借此來塑造他的政治形象，當時柯文哲也同意了這個要求，此事表明，柯作為台灣下一任領導人，可能會帶來一些不可預測性，而美中關係也不會因此更容易管理。

史丹佛大學胡佛研究所的研究員卡里斯·坦普爾曼也表示，作為總統，柯文哲會是一張「鬼牌」，相較於賴或侯，華府對他當選後會做出什麼決定，較無法捉摸。

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