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郭賴配登上BBC首頁！　「Netflix女演員」成為副總統候選人

▲▼外媒郭台銘。（圖／翻攝外媒）

▲鴻海創辦人郭台銘14日宣布由藝人賴佩霞擔任其副手，消息登上BBC。（圖／翻攝自BBC網站）

記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）報導，富士康創辦人郭台銘選擇Netflix女演員作為競選搭檔，今日這項宣布震驚許多人，因為雖然60歲的賴佩霞（Tammy Lai）從事演藝工作數十年，並在Netflix影集《人選之人—造浪者》飾演總統候選人，但沒有政治經驗。

賴佩霞在《人選之人》飾演林月真，這個角色據信受到總統蔡英文啟發。今年稍早，這部作品才在台灣引爆#MeToo運動，她也在宣布擔任郭台銘副手的同一天，憑藉此劇入圍第58屆金鐘獎女配角獎。

賴佩霞的父親是越戰期間派駐台灣的美國軍人，前往越南後才知道女兒的存在，但戰爭結束就返回美國，因此她一直是由母親獨力撫養長大。

賴佩霞談到副手身分時，表示自己抱持開放心態，「見過郭台銘先生幾次後，我發現他是可以合作的對象，因為他非常有趣。」由於台灣法律不允許正副總統候選人擁有雙重國籍，團隊回應，會盡快安排放棄美國國籍程序。

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭賴配的消息在台灣政壇引起話題。（圖／記者湯興漢攝）

BBC指出，郭台銘一直因為其商業成功及與中國合作的經驗吸引選民，他於1974年創辦富士康，如今已成蘋果主要供應商，但在未獲主要反對黨國民黨提名後，以無黨籍身分獨立參選。郭台銘被認為立場親中，在多項民調中，支持率落後民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜。

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中（Dennis Weng）評論「郭賴配」時表示，這對郭台銘而言是個不錯的選擇，但最終可能不會影響明年1月的選舉結果，「賴佩霞在《人選之人》有著精采演出，而大多數觀眾都是年輕人。但年輕人不支持郭台銘。」

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