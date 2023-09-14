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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正向看待郭台銘搭檔賴佩霞　陳玉珍：希望對在野整合有正面發展

▲郭台銘14日宣布搭檔賴佩霞參選2024總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘14日宣布搭檔賴佩霞參選2024總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14日）宣布由藝人賴佩霞擔任其參選2024總統的副手人選，賴佩霞強調自己的任務是落實郭「整合在野」心願。對此，國民黨立委陳玉珍表示，賴佩霞形象蠻好的，且賴學經歷也都讓社會走向平和，再加上賴具溝通能力，希望對在野整合有正面發展。

郭台銘14日上午在張榮發基金會舉行記者會，宣布賴佩霞擔任其副手人選，賴致詞時強調自己擅長溝通與協調，身為副手，她的任務是落實郭「整合在野」心願。

對此，陳玉珍向《東森新媒體ETtoday》表示，她正向看待郭台銘與賴佩霞搭配，在野整合是所有在野陣營期待看到的，賴佩霞形象蠻好的，「我也有看《人選之人》」，看賴學經歷也都讓社會走向平和，加上賴具溝通能力，她認為很好，希望對在野整合有正面發展。

另外，由於賴佩霞說自己任務是整合在野，媒體上午詢問郭台銘辦公室發言人黃士修，是否賴會為了整合而退出選戰。

黃士修回應，「是的」，其實他也是到最後一刻才知道是賴佩霞，更早之前，郭台銘雖沒有透露人選，可是郭對他說 ，他跟溝通的這位人選一開始就講得很清楚，這次參選是為了整合，因為就民調上來說，還是總統參選人柯文哲跟侯友宜比較高，所以如果在野陣營能夠整合成一組最強的隊伍，贏得大選，這才是最重要的目標。

黃士修表示，郭台銘親口向他保證，自己從一開始就跟副手人選講得非常的清楚，而現在知道這位副手人選是賴佩霞，而賴也從一開始就認同郭的理念，願意捲起袖子下來幫忙。無論賴佩霞是不是繼續擔任副總統擬參選人的角色，賴都會用各種形式、各種的角色，陪伴在郭台銘身邊，走到底完成郭的志業。

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