　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林去年長者家暴保護達758件　社會處培訓18訪視員增關懷人力

▲雲林縣府辦理「老人家庭關懷訪視員」授證儀式，今年授證18名老人家庭關懷訪視員，也成為未來推展家庭關懷訪視重要的社區服務人力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府辦理「老人家庭關懷訪視員」授證儀式，今年授證18名老人家庭關懷訪視員，也成為未來推展家庭關懷訪視重要的社區服務人力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

上月初雲林發生男子毆打長輩家暴案引起社會憤怒，這讓長者家暴議題再度受到重視！雲林縣府持續推動「老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫」，建立以社區為基礎的防護體系，除促進老人權益與串連社福資源，並進入老人生活發掘隱而未現的家庭暴力問題。社會處再授證18名老人家庭關懷訪視員。

社會處說明，「老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫」係讓社區老人家暴議題逐步被重視，有效提升老人身心照顧並達到預防暴力勝於治療的服務工作。計畫中培訓的家庭關懷訪視員有來自社區協會組織、社區防暴講師及相關背景人力，建構老人家庭關懷訪視人力可以在地性、可親近性及專業性提供關懷服務，俾擴大社區、家庭或個人面對老人保護議題的保護能力與文化思辨。

老人家常因傳統家庭文化、自我價值或固有觀念等因素之下，在面對正式系統服務的意願低，有時因偶發性或慣性的口角衝突、怒罵、推擠致傷情況，常選擇隱忍或事情過了就算了的觀念，使再次通報的情況也時常發生。因此運用培訓家庭關懷訪視員運用其社區資源能較密切接觸老人及建立關係的特性，增進受通報老人在社區生活之連結與保護因子。

社會處林文志處長提及，就去年雲縣家庭暴力通報案受理老人保護案件共758件數，而其中老人家暴類及非家暴類個案無服務需求件數，合計有408件數，佔全體通報案件數53.8％。為持續推展服務，再次招募老人家庭關懷訪視人力，培訓出18名老人家庭關懷訪視員。

將提供20鄉鎮受通報經社工評估案件情節輕微風險層級較低，但仍有關懷服務需求之個案為期3個月6次的訪視服務，透過生活經驗相近提供情緒關懷、居家環境建議及了解資源使用情況或連結轉介服務等，期待透過主動關懷增近老人與社區的互動關係，提升老人受助意願，期待政府推展多元社會服務的同時也落實社區照顧的能量。

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►打傷阿公才出獄2hrs　西螺家暴男父親節「殘暴狂毆狠踹母親」

►雲林翁迷路騎到嘉義　撞堤防邊摔進田！警靠一招找到他

►雲林斗六路邊停車逾萬筆待繳　繳費方式太不便民引發眾怒

►雲林騎士路口鬼切　遭水泥車猛撞拖行卡車頭！超驚悚影片曝

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
老農中威力彩數億！　背3個大包領現金
Lulu頭撞鐵欄杆！全場藝人急衝上去　公布金鐘入圍出意外
快訊／炎亞綸、黃健瑋捲Me Too！　金鐘入圍摃龜
快訊／金鐘獎入圍！　視帝、視后全是死亡之組
快訊／賴佩霞入圍「金鐘58女配」！　《人選》粉絲嗨翻
快訊／黃子佼捲性騷風波！　金鐘獎入圍全摃龜「喪失入場券」
快訊／賴佩霞有「美國國籍」！　團隊：今找律師盡快放棄
快訊／金鐘獎入圍名單！　吳宗憲2節目入圍主持人獎
快訊／知名遊戲「機率不實」！　遭開罰200萬
法國禁售iPhone 12「歐洲多國恐跟進」！　蘋果回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

義消能量加乘軟硬體再升級　南消二大辦理山難搜救實演

草屯警分局跨局處辦親子宣導體驗活動　小朋友化身帥氣小警消

竹市府盤點公園規劃設置遮陽設施　打造友善遊憩空間

雲林去年長者家暴保護達758件　社會處培訓18訪視員增關懷人力

斗六就業中心「隱藏版服務」　為求職者打造多元就業體驗

桃園擴大肺癌篩檢！放寬3大族群受檢　衛生局籲踴躍受檢

立委莊競程攜手科技商與慈善基金會頒助學金　24所國小生受惠

卡努風災計156戶民宅受損　許淑華偕慈善宮訪視受災戶安置情形

女子遇警手機狂響卻不敢接　追查竟是3小時前偷的

小農夫體驗從產地餐桌　雲林致力推廣洋香瓜食農教育

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

如何讓肥皂快速轉動？　只靠蓮蓬頭輕鬆變陀螺

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

義消能量加乘軟硬體再升級　南消二大辦理山難搜救實演

草屯警分局跨局處辦親子宣導體驗活動　小朋友化身帥氣小警消

竹市府盤點公園規劃設置遮陽設施　打造友善遊憩空間

雲林去年長者家暴保護達758件　社會處培訓18訪視員增關懷人力

斗六就業中心「隱藏版服務」　為求職者打造多元就業體驗

桃園擴大肺癌篩檢！放寬3大族群受檢　衛生局籲踴躍受檢

立委莊競程攜手科技商與慈善基金會頒助學金　24所國小生受惠

卡努風災計156戶民宅受損　許淑華偕慈善宮訪視受災戶安置情形

女子遇警手機狂響卻不敢接　追查竟是3小時前偷的

小農夫體驗從產地餐桌　雲林致力推廣洋香瓜食農教育

火箭急著送走「家暴」主控　NBA主席談小波特直呼可怕

宣戰了！1452名司機員中秋節「不開車」　台鐵局長親收連署書　

已奪2命！印度爆發「立百病毒」疫情　急關學校做病毒檢測

義消能量加乘軟硬體再升級　南消二大辦理山難搜救實演

《航海王》真人版會有12季？製作人喊話：素材太多了

快訊／台中透天厝「排油煙機起火」燒成焦黑　23歲男疑嗆傷送醫

進擊中的茅台！醬香拿鐵首日吸4億後　聯名德芙推「酒心巧克力」

快訊／賴清德首拋健保制度3解方　「恐怕已不得不改變」

金鐘58／完整入圍名單！《模仿犯》進11項最多　吳慷仁、姚淳耀5人拚視帝

濕式衛生紙「丟馬桶1年」　他曝慘烈後果！專業師傅給答案

兩巨鵝「展翅暴走」猛追　連人帶狗驚恐狂逃：救命

地方熱門新聞

台南登革熱病例破6千小蜜蜂登場

巴西蛋改標掀議！中市國民黨團怒轟民進黨食安「把關變把風」

魚池鄉投131線下周施工清除落石　全線封2周

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

長瀨昆妮中秋餐會關懷獨老

57歲的她走過婚變　職訓再造轉職飯店助廚

女子遇警手機狂響卻不敢接竟是偷的

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

中原大學樹木揭牌　完整調查校園樹木碳匯

綠捷施工　9/18起大興西路往西道路右側封閉

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

台南11大軍系團體首度合體力挺陳以信

2023台灣設計展10月登場　五大展區「○」起新北

桃園擴大肺癌篩檢！放寬3大族群受檢

更多熱門

相關新聞

斗六就業中心「隱藏版服務」

斗六就業中心「隱藏版服務」

勞動力發展署斗六就業中心為了讓民眾有更多認識就業資源的機會，結合免費身心障礙按摩、法律諮詢及好書閱讀服務，一併宣導疫後陸續推出的「疫後改善缺工擴大就業方案」、「初次尋職青年穩定就業計畫」、「婦女再就業計畫」並大力推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，「隱藏服務」 讓找工作更有趣。

狂砍前女友30刀！恐怖情人悠哉「排隊買漢堡」

狂砍前女友30刀！恐怖情人悠哉「排隊買漢堡」

雲林翁騎車迷路摔進田　警靠一招找到他

雲林翁騎車迷路摔進田　警靠一招找到他

保障酪農業　劉建國邀農業部與酪農座談

保障酪農業　劉建國邀農業部與酪農座談

雲林「關雲長-特色獎」表揚優秀長照機構

雲林「關雲長-特色獎」表揚優秀長照機構

關鍵字：

家暴雲林雲林縣政府社會處老人受虐家庭暴力保護令

讀者迴響

熱門新聞

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

獨／北市某高職學生鬥毆！持滅火器狂噴19人送醫

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

爆讓安柏赫德Cosplay　馬斯克貼出私密照證實

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面