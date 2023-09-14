雲林去年長者家暴保護達758件　社會處培訓18訪視員增關懷人力

▲雲林縣府辦理「老人家庭關懷訪視員」授證儀式，今年授證18名老人家庭關懷訪視員，也成為未來推展家庭關懷訪視重要的社區服務人力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

上月初雲林發生男子毆打長輩家暴案引起社會憤怒，這讓長者家暴議題再度受到重視！雲林縣府持續推動「老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫」，建立以社區為基礎的防護體系，除促進老人權益與串連社福資源，並進入老人生活發掘隱而未現的家庭暴力問題。社會處再授證18名老人家庭關懷訪視員。

社會處說明，「老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫」係讓社區老人家暴議題逐步被重視，有效提升老人身心照顧並達到預防暴力勝於治療的服務工作。計畫中培訓的家庭關懷訪視員有來自社區協會組織、社區防暴講師及相關背景人力，建構老人家庭關懷訪視人力可以在地性、可親近性及專業性提供關懷服務，俾擴大社區、家庭或個人面對老人保護議題的保護能力與文化思辨。

老人家常因傳統家庭文化、自我價值或固有觀念等因素之下，在面對正式系統服務的意願低，有時因偶發性或慣性的口角衝突、怒罵、推擠致傷情況，常選擇隱忍或事情過了就算了的觀念，使再次通報的情況也時常發生。因此運用培訓家庭關懷訪視員運用其社區資源能較密切接觸老人及建立關係的特性，增進受通報老人在社區生活之連結與保護因子。

社會處林文志處長提及，就去年雲縣家庭暴力通報案受理老人保護案件共758件數，而其中老人家暴類及非家暴類個案無服務需求件數，合計有408件數，佔全體通報案件數53.8％。為持續推展服務，再次招募老人家庭關懷訪視人力，培訓出18名老人家庭關懷訪視員。

將提供20鄉鎮受通報經社工評估案件情節輕微風險層級較低，但仍有關懷服務需求之個案為期3個月6次的訪視服務，透過生活經驗相近提供情緒關懷、居家環境建議及了解資源使用情況或連結轉介服務等，期待透過主動關懷增近老人與社區的互動關係，提升老人受助意願，期待政府推展多元社會服務的同時也落實社區照顧的能量。