保障酪農業提升競爭力　劉建國邀農業部與酪農座談

▲立法委員劉建國與酪農共同召開座談會，解決酪農遭遇到的問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員劉建國今（13）日邀請農業部次長陳添壽、崙背鄉長李泓儀、雲林縣議員洪如萍、鄭玲惠、崙背鄉代表李居安、農業部畜牧司李宜謙副司長、農業部畜產試驗所黃振芳所長、農業部動植物防疫檢疫署林念農組長、中華民國酪農協會理事長李恂潭等一同前往崙背鄉與酪農共同召開座談會。

立委劉建國指出，崙背一直以來都是台灣酪農業的重鎮，生產供應台灣不少乳品，也因此陳添壽次長非常關心，同時考量酪農專區八易圳支線年久失修，為讓酪農在地方出入、運送乳品，有更安全的保障，今天座談會後就會跟陳次長立即到現場會勘，共同商議改善工程。

劉建國表示，今天特別在崙背召開座談會，酪農產業隨著氣候變遷，導致生產成本增加，因此不論是保價保量、保價減量，為酪農改善所有的相關的設施，提高這個競爭力，我想這個都是農業部，刻不容緩，必需積極來給予因應。

立委劉建國也提到，為了讓台灣酪農產業更加有進爭力，因此也盼望酪農基金可以盡速來成立，甚至於區別本土跟進口乳品的這樣一個標章，也應該在明年初就可以來實施，讓台灣酪農有更好的競爭力。

農業部次長陳添壽表示，台灣的酪農業產量其實有逐年在增長，現今一年產量約46萬頓左右，顯示出其潛力，而農民的訴求，有部分可以馬上來落實；括推廣本土乳品、乳品供給等等，而有些訴求需要經過較長期的討論規劃來落實，包括離牧、乳牛淘汰機制等等。但無論短期或長期，農業部都會盡快來處理。

▲立法委員劉建國與酪農共同召開座談會，解決酪農遭遇到的問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）