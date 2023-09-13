雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

▲獲獎機構有將園藝、音樂、農藝等融入照顧中，有結合資訊科技照顧等特色服務，藉由經驗分享交流，提升長照服務品質。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局今(13)日於劍湖山飯店，舉辦雲林縣長期照顧服務品質提升成果發表及評鑑結果，頒獎表揚19家獲「關雲長-特色獎」的績優長照機構。衛生局指出，獲獎機構有將園藝、音樂、農藝等融入照顧中，有結合資訊科技照顧等特色服務，藉由經驗分享交流，提升長照服務品質。

縣長張麗善表示，雲林縣老人人口比例截至今年7月已到達20.3%，進入超高齡社會，縣府非常重視長照政策，長照服務員培育訓練與服務品質提升，是高齡長輩照顧非常重要一環，縣府委託朝陽科技大學針對縣內94家機構評鑑，並選出19家特別優秀機構公開表揚。

張麗善進一步指出，雲林縣是全國唯一創設「關雲長APP」的縣市，民眾透過APP，即可了解雲林的長輩能得到什麼樣的服務，也透過這個頒獎活動，分享更多管道或是工具來輔助管道，讓長輩在地安養，在地老化，及能夠生活的非常有尊嚴、生命更有品質。

衛生局長曾春美表示，這次獲得「關雲長-特色獎」表揚的長照機構評鑑績優單位，有主動發現特殊弱勢個案，積極連結相關資源給予協助，另外，還有運用機構特色導入園藝輔療及音樂輔療等活動，還有利用機構坐落於稻田風光優勢，透過自身種植體驗採收蔬果的樂趣等等。

會中邀請國內專家學者就「從優秀到卓越的每一哩路-評鑑結果報告」、「日本介護福祉產業的評鑑機制與效益」及「《穿樂時光》！音樂輔療對於長輩照護的體驗」等專題分享與討論。