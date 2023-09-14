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狂砍前女友30刀！恐怖情人悠哉「排隊買漢堡」　警湧上壓制逮捕

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商13日凌晨3點23分驚傳砍人案，一名33歲余姓男子違反保護令，持刀對23歲吳姓前女友狂砍30刀後逃逸。警方獲報後成立專案小組，立即鎖定余嫌行蹤，於案發後15小時在左營區左營大路一家速食店逮獲余嫌；據了解，當時正好是晚餐時間，余嫌還在速食店內守規矩乖乖排隊、準備買漢堡，不料還來不及輪到他點餐，旋即遭警方一擁而上壓制逮捕。

▲▼快訊／高雄男超商「狂砍前女友30刀」　逃逸15小時被逮畫面曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲余嫌鬆懈心防走進速食店買漢堡，當場遭警方壓制逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

警方調查，傷者吳女曾與余嫌交往，2人於今年5月間分手後，余男心有不甘仍持續糾纏，吳女遂於6月聲請保護令獲准，但余男仍多次騷擾，7月間因違反保護令還遭預防羈押1個多月，直到8月底才獲釋，不料重獲自由2個星期後，竟又再度找上吳女。

13日凌晨，吳女在超商上班時，余男竟違反保護令、持刀衝入超商朝著吳女狂砍30多刀；吳女滿身是血奮力抵抗，幸鄰居聽聞呼救聲，手持高爾夫球桿前來救援，余男這才罷手逃離現場。事後吳女送往醫院治療，雖有多處刀傷，幸未傷及要害，沒有生命危險。

案發後警方成立專案小組追查，發現余男犯後徒步逃離現場，中間還不斷製造斷點，企圖混淆警方，經過15小時追查後，警方於13日晚間6點45分鎖定余男行蹤，發現他於晚餐時間走進左營大路一間速食餐廳內，還乖乖排隊準備買漢堡當晚餐，警方趁其不備，當即湧入將他壓制逮捕，並查扣水果刀1支，全案將依殺人未遂、違反家暴法等罪嫌送辦，並建請檢方羈押。

▲▼快訊／高雄男超商「狂砍前女友30刀」　逃逸15小時被逮畫面曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼快訊／高雄男超商「狂砍前女友30刀」　逃逸15小時被逮畫面曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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