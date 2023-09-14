斗六就業中心「隱藏版服務」　為求職者打造多元就業體驗

▲「桑啦摩法師 JOB零煩惱」紓壓視障按摩服務，每月第二、四週的週四上午09：30-12：30。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動力發展署斗六就業中心為了讓民眾有更多認識就業資源的機會，結合免費身心障礙按摩、法律諮詢及好書閱讀服務，一併宣導疫後陸續推出的「疫後改善缺工擴大就業方案」、「初次尋職青年穩定就業計畫」、「婦女再就業計畫」並大力推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，「隱藏服務」 讓找工作更有趣。

斗六就業中心特別與社團法人雲林縣視障重建福利協進會合作，於每月第二、四週的週四上午提供「桑啦摩法師JOB零煩惱」紓壓視障按摩服務，就業中心主任廖家偉說，往年約會有500人體驗，但去年受到疫情影響，停了半年，今年恢復活動至今已為209人提供服務，按摩師廖大哥說，「能幫民眾減壓、舒緩求職的焦慮心情，感覺很有意義！」。

▲雲林法律扶助基金會免費法律諮詢服務每週二上午09：00-11：00預約或現場候位報名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六就業中心主任廖家偉說，就業中心「隱藏用法」除了有按摩體驗，還有免費的法律諮詢服務，起初是考量目前僅雲林縣政府、雲林地方法院等地有據點提供法律協助，就業中心貼心安排雲林法律扶助基金會在中心一樓設置據點，每週二上午09-11點可以做免費法律諮詢，今年諮詢人數已有161人，可見駐點成效顯著。

另，「好書閱讀」活動在一樓打造書香氣息的讀書空間，並利用公共圖書資源，與鄰近的斗六市立圖書館中山分館合作，每月交換主題書展，為民眾及鄰近社區的小朋友提供將近100本以上書籍及自修服務空間，讓爸媽安心求職、小朋友也讀出興趣。

廖家偉強調，勞動部現正在推動疫後改善缺工擴大就業專案、青年投資就業方案、中高齡專法推動、婦女再就業計畫及移工留才久用方案等都與就業息息相關，歡迎民眾把斗六就業中心當「好厝邊」之餘，也介紹給親朋好友知道，更多求職求才資訊可洽斗六就業中心(05)5325105或就近向鄰近就服台洽詢。

▲「好書閱讀」打造書香氣息的圖書空間，與斗六市立圖書館中山分館合作專題書展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）