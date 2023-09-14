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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7.9萬顆巴西蛋不知去向　李彥秀轟「黑箱」：陳吉仲必須下台！

▲▼國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委參選人李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

農業部巴西蛋進口爭議延燒，農業專家「Linbay好油」林裕紘今日爆料，台農蛋品董事長涂萬財昨日稱，先前向農業部進了308箱巴西蛋（約11.08萬顆），但只有2萬顆提供給全聯，扣掉洗選耗損，還有約7.9萬顆不知去向。對此，國民黨北市議員李彥秀質疑，「剩下的7.9萬顆去哪？有沒有混進一般箱蛋？」呼籲農業部說清楚，並要求農業部長陳吉仲下台。

李彥秀今日在臉書發文批評，農業部專案進口巴西雞蛋，真的越來越像是「現代版的官場現形記」，以前有一部電影「性、謊言、錄影帶」，現在台灣則在上演「謊言、頂罪、陳吉仲」，農業部與陳吉仲的行徑根本秀下限，讓外界嘆為觀止。對於農業粉專「Lin bay好油」爆料，李彥秀質疑，「剩下的7.972萬顆去哪？有沒有混進一般箱蛋？」呼籲農業部必須說清楚講明白。

李彥秀指出，國產蛋從生產蛋洗選，很快就能在市面上架，但進口蛋沒塗蠟可保存3個月、塗蠟則是4個月，若從巴西運來的過程裡保存不善，就很可能會變質，這正是國人所擔憂的。有句話說，「一個謊言，要用100個謊言來圓謊」，台農負責人涂萬財就證實，是農業部指示要他幫超思、出面頂罪，農業部長陳吉仲必須出面說明指示的人是誰？

「巴西蛋事件，黑箱在前、說謊在後，陳吉仲必須下台！」李彥秀痛批，過去七年，民進黨讓大家知道，不是標示不實，而是誤標；不是走私，而是超買；不是領低薪，而是做功德；不是抄襲，而是抄錄不當。

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