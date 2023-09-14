國內首宗快艇押運肉票！3天跨3縣市還燒車做斷點　台澎7綁匪落網

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南10日發生一起假車禍真擄人案！被害人陳姓男子開車行經南興路時，遭機車故意擦撞發生車禍，隨後即遭3名惡煞擄走，以「坐桶子」方式帶到澎湖軟禁，嫌犯中間還以燒車等手法製造多處斷點，增加警方搜查難度。案經專案小組追緝，警方先逮捕3人到案，並於13日下午於澎湖攻堅救出陳男，逮獲徐姓主嫌等4名共犯到案；而當時的「假車禍」畫面也曝光。

▲台南發生製造假車禍強押被害人到外島囚禁的案件。（圖／記者林東良翻攝）

影片可看到，陳男開車行駛在道路上，一輛機車迎面駛來刻意左偏，直接撞上小客車車頭順勢倒下，陳男見狀下車查看騎士狀況，沒想到隨後就被擄走。該犯罪集團在台南永康製造假車禍，隨後把陳男的車輛開往屏東恆春藏匿，然後將作案車輛開往台南新化焚毀製造斷點，隨後由另輛車接應逃往雲林，從雲林「坐桶子」偷渡出海航行約70公里前往澎湖海域，再以快艇接應到澎湖本島將人軟禁。

▲涉嫌假車禍擄人的作案車輛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台南市政府警察局永康分局指出，10日晚間19時許，警方接獲報案稱在永康區南興路上有發生車禍，員警迅速抵達現場卻未見車輛，且查訪周邊民眾發現事情不單純，發現疑似民眾遭人以製造假車禍方式強押上車，經偵辦後緝獲黃姓犯嫌及張姓犯嫌等3人到案後，並於昨（13）日下午，在澎湖發現藏匿陳男處所實施攻堅，順利救出陳男，並當場逮捕徐姓主嫌等4人。

▲檢警遠赴澎湖救出被害人逮捕主嫌。（圖／記者林東良翻攝）



警方表示，陳男日前因與徐嫌發生糾紛，徐心生不滿，遂夥同黃嫌騎乘機車故意擦撞陳男，製造假車禍將其攔下，待被害人下車查看車損狀況時，由另名黃嫌與穆姓兄弟檔等3人隨即強押陳男上車逃離現場，犯嫌為轉移警方注意力製造斷點，刻意將被害人車輛開到南部屏東墾丁附近一帶丟棄，另一組黃嫌與穆姓兄弟3人，則往北押載陳男，過程中亦將犯案車輛至新化區一帶棄車焚燒後，再由其他車輛接應至雲林，以賊分多路製造斷點規避警方追緝，更運用快艇帶被害人澎湖躲藏。

▲警方說明追捕過程。（圖／記者林東良翻攝）

警方說明，在台灣先後緝獲2名黃嫌及張嫌等3人到案後，鎖定徐嫌身分並掌握行蹤，發現陳男已被送往澎湖囚禁，南警專案小組昨日上午趕赴澎湖並於數小時內發現囚禁處所實施攻堅，順利救出陳男，並逮獲徐嫌等4名共犯到案，全案訊後將徐姓等犯嫌依刑法私行拘禁、組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，相關案情尚在釐清，是否有黑吃黑或其他內幕、真正犯罪動機及原由正深入調查中。