獨／北市某高職學生鬥毆！　持「乾粉滅火器狂噴」釀19人送醫

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市某高職今(14日)上午傳出學生鬥毆事件，導致19人送醫。警方初步了解，當時有學生發生糾紛口角，其中一人一言不合就持乾粉滅火器噴灑，造成約19名學生身體不適送醫，醫護人員獲報後已趕到現場進行緊急處置。詳細事發原因尚待進一步調查釐清。

▲北市某高職學生鬥毆，持滅火器噴灑導致19人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，身體不適的19名學生中，有7人送北醫、3人送國泰、3人送仁愛、3人送長庚、另3人送國醫，均意識清醒。