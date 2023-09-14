台南余小妹被撞死附近又1女被撞　余父怒：政府不痛不癢讓人痛心

▲李女過馬路在人行道遭撞倒，事發地點離余小妹事故約230公尺 。（圖／余志祥提供、記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

今年5月8日，台南市北區忠義路三段、成功路口人行道發生母女被撞車禍，造成3歲余姓女童頭部重創亡，沒想到離該事發地點約230公尺的路口，9月9日又有行人被撞，40多歲李姓女子走行人穿越道過馬路時，被左轉小客車撞倒送醫，余姓女童父親對此表示：「政府不痛不癢讓人痛心」。

▲台南余小妹遭撞附近路段1女被撞，余父PO文表示痛心。

余父指出：「今天新聞及臉書洗了次的新聞，妹妹車禍附近又一婦人行走在斑馬線上被轉彎車撞成重傷，其實這新聞我到現在還不敢點開去看，因為我不希望我的思緒再陷入泥淖裡，4個多月過去了，120多天的日子，我們的政府，我們的交通部，還有台南市長，請問你們完成了多少承諾？是不是這些痛真的要發生在你們自己親人身上，你們才會感到痛？我覺得台南市府，甚至是交通部還是不痛不癢，真的很讓人痛心」。

據了解，9月9日晚上8時許，1名李姓女子在台南市北區公園路、成功路口行人穿越道步行通過，此時沈姓駕駛人駕駛自小客車，由成功路左轉公園路，行經路口時撞上人行道上的李女，李女在醫護人員到場後意識清楚，全身有多處擦挫傷，所幸傷勢並無大礙。而李女被撞的地點，離今年5月發生的成功路人行道上母女車禍命案，僅距離約230公尺。

第五分局交通組長許双繻說明，今年5月起，執行路口停讓行人大執法專案，強力取締不停讓行人違規計795件，比去年同期83件，增加712件，其中又以成功路段107件為最多，將持續規劃加強停讓行人的執法及宣導。