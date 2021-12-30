女嬰遭保母殘虐「失明切腦」　心碎媽：可以換他們孩子重殘我去關嗎

▲3個月大女嬰，左右兩頰均有瘀青痕跡。（圖／李姓父母提供）

記者黃宥寧／台北報導

淡水謝姓無照保母2019年受托幫李姓母親照顧3個月大女兒，豈料晚間謝女外出倒垃圾，將女嬰交給丈夫照顧，但女嬰卻突意識不清緊急送醫，雖挽回一命，最後卻因「虐待性頭部創傷」留下雙眼失明、腦部萎縮等重傷害。今（22日）士林地院開庭，謝姓夫妻仍做無罪答辯。心碎的李母接受《東森新媒體ETtoday》難過表示「可以換他們孩子多重障礙，我去關好嗎？」

淡水無照保母謝旻燕及丈夫謝承達夫妻倆因與李姓女嬰父親熟識，又知道夫妻倆上班忙碌無法照顧小朋友，並自告奮勇從2019年1月28日週一到週五全天候受託照顧僅3個月大的女嬰。但2月13日，當女嬰被接回家時，父母就發現女嬰臉頰兩側有瘀青，但未特別留意，假期結束後，於2月17日晚間將女嬰送回謝女家接受照顧。

19日晚間，謝女因要外出倒垃圾，將女嬰留給丈夫照顧，沒多久就接到丈夫電話，稱女嬰意識不清，要送醫急救，但女嬰最後因視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，雙眼失明住院10天，出院前再被診斷出視網膜出血、虐待性頭部創傷嚴重，導致發展遲緩、雙眼失明。

▲ 3個月大女嬰疑遭無照保母與丈夫施虐，劇烈搖晃傷及腦部，導致雙眼失明等嚴重傷害。（圖／李姓父母提供）

上回開庭，李母難過表示，孩子至今仍看不見，不會說話甚至沒認知能力也站不穩，讓她忍不住情緒痛批被告席謝姓夫妻，「你們也是為人父母，可以接受健健康康小孩因為一通電話，變成多重障礙的重殘人士嗎？」、「良心不會不安嗎？舉頭三尺有神明，不怕報應在你們小孩身上嗎？」



但謝姓夫妻上回開庭及今日均否認施虐，辯稱女嬰臉上瘀青是「以手捏」是為了按壓下巴確認孩子有沒有溢奶，絕非施虐。李母的委任許文懷律師也強調，目前醫療鑑定已經出來，認定孩子臉部瘀青是新的傷，是在送到謝姓家才有的，且瘀青位置並不是謝男所講的。

▼淡水保母謝旻燕、謝承達。（資料圖／記者黃宥寧攝）

針對今天開庭過程，李媽媽接受《東森新媒體ETtoday》訪問，她難過哽咽表示「她們還是否認虐待，我真的已經不知道該如何是好」就只想問一句「可不可以換她們孩子變多重障礙，我寧願我去關！」言語中感受到李母極度無助與心痛。