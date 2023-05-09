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別再有下一個傷心媽媽　台南母女車禍命案陳椒華痛心

▲立委陳椒華在臉書PO文許願「我的母親節願望是這種悲別再發生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳椒華在臉書PO文許願「我的母親節願望是這種悲別再發生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳椒華在臉書PO文許願「我的母親節願望是這種悲別再發生」，陳椒華指出，母親節前夕，台南卻發生一起重大車禍，1位媽媽牽著3歲幼女走斑馬線過馬路，遭到搶快左轉、毫無減速、違規不讓行人的汽車直接撞上、輾過，造成母親重傷、幼女不治，「同樣為人母的我，看了真的非常心痛」！

陳椒華說，肇事駕駛本身也是一位孕婦，看起來並不像兇神惡煞，姑且相信她也不希望造成這種事故，但那種離譜的開車方式，其實在台灣非常容易見到，台灣的體制卻無法矯正、篩選、淘汰掉這些不適格駕駛，從駕照考取到違規取締，都極為寬鬆，而交通宣導也著重於叫行人自保而不是叫車輛自律，這不自覺中給大家的潛台詞是什麼？「車子亂開沒關係，反正行人要自保。」講難聽點，這根本就是鼓勵違規、鼓勵車輛撞人的扭曲環境。

再加上道路工程設計，堅持把斑馬線推去放在路口最危險的最外緣，為了避免磨傷違規達人的車輛，而不設置行人庇護島，完全不設防，導致只要一出意外就可能造成毫無挽救機會的最嚴重後果。

▲立委陳椒華在臉書PO文許願「我的母親節願望是這種悲別再發生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華說，關心台南此事的臉書專頁「台南式」呼籲：「轉彎停讓行人、過路口中心線再轉彎（不要切西瓜）、行穿線退縮、行人庇護島」以及「強烈建請政府即刻全面檢討全車種駕照考照制度，調整違規記點制度，嚴格汰除不適任駕駛。不斷讓沒有正確駕駛觀念與習慣的駕駛上路，根本等同於放任一台台傷人機器在路上行走。」

▲立委陳椒華在臉書PO文許願「我的母親節願望是這種悲別再發生」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華指出，上述「每 • 一 • 點」，都是時代力量早已倡議多年的主張，但推動上卻遭遇重重阻礙，讓她特別痛心的是，許多官員、立委明明知道這麼做可以挽救人命，卻為了體貼違規達人而坐視不理，這些人都是間接的殺人兇手。

陳椒華強調，時代力量會持續推動包含上述主張的交通基本法，期盼有一天台灣終究能實踐零死亡願景，別再被視為行人地獄。

陳椒華說，事情發生一天多，完全沒看到交通部、台南市長或所屬官員有任何表示。陳椒華要鼓勵所有台灣民眾，用電話、寫信各種方式，告訴你選區的政治人物：人民關心交通安全，請政治人物重視這個問題。別讓這件事，成為區區一個冷冰冰不受重視的統計數字。

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