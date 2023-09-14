鬼月深夜義民廟前買賣...警抄出「30萬毒品」　年輕毒販嚇到發抖

▲大膽毒犯竟在大湖義民廟前交量毒品，被巡邏大湖警方當場查獲。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉義民廟昭忠塔前，最近深夜常有年輕人逗留，民眾向警方通報後，大湖警方將該地列為重點巡邏熱點，巡邏員警果然在10日深夜巡查時，當場查獲18歲陳男及19歲戴男販賣毒品，共查獲毒咖啡包100包、彩虹菸37包(666支)，逮捕2嫌移送後，檢方向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

大湖警方表示，大湖鄉義民廟內的昭忠塔（又名彼岸塔），是安厝抗日烈士羅福星遺骸的地方，塔內合葬多位烈士骸骨與早期大湖開墾客家先民遺骨，值此農曆七月，當地居民卻發現夜間、深夜時段，時常有多名年輕人駕車前往該塔前方逗留，遂向當地派出所反映。

警方將該址列為重點巡邏(守)熱點，巡邏員警果然於9月10日夜間，發現該處有1輛自小客車及2部機車，停留於昭忠塔前方陰暗處行跡可疑，遂趨前盤查，受盤查之年輕人慌張、渾身發抖，經深入查問後，主動交出身上的毒品彩虹菸，並承認是向現場之陳姓、戴姓男子所購買，警方立即將陳嫌等2人逮捕，並在其車上搜獲毒咖啡包100包、彩虹菸37包(666支)及毒品交易所得現金等贓證物帶回偵辦，全案依毒品危害防制條例移送苗栗地檢署。

檢察官複訊後，認為涉案之陳姓、戴姓男子分別僅18、19歲年齡，不思進取卻依靠販賣毒品牟取不法利益，所持有之毒品數量不可謂少量，市價接近新臺幣30萬，認定陳嫌等惡性重大且有逃亡、串供之虞，遂向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。