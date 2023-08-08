一家5口陳屍轎車！親鄉心碎一夜捐20萬善款　家屬慟謝「足夠了」

▲苗栗獅潭一家5口同車氣絕，警方研判已死亡5天以上。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、柯沛辰／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉6日傳出一家五口在轎車內輕生，其中年紀最小的女兒僅4歲。消息曝光後，大湖鄉親一夜之間募集20多萬元，希望協助喪家置辦後事。對此，家屬婉拒外界後續善款，只希望外界多給一點空間，讓他們撫平失去親人的痛。

8月6日，一名採竹筍的工人沿獅潭鄉苗124鄉一條農路上山，卻發現一輛車擋住去路，且散發陣陣惡臭，上前查看才發現車上5人已明顯死亡，嚇得趕緊報案。

警方調查，車內5名死者為一家5口，31歲傅男、26歲巫女陳屍前座，7歲、4歲兩個女兒及5歲兒子則在後座，6日被發現時遺體已開始腐爛，研判死亡5天以上。

據了解，傅男是苗栗大湖人，平時在中壢擔任聯結車司機，與妻子巫女育有3名子女，7月31日一家五口返回大湖老家，向弟媳借了轎車外出，怎料卻發生憾事。

這起人倫悲劇曝光後，震驚苗栗，大湖鄉親更是備感不捨，當天起陸續向鄉長黃惠琴捐款，一個晚上就募集了20多萬元，希望幫助家屬度過難關。

對此，家屬向鄉親們表達感謝，稱有了這筆20多萬善款，加上自身經濟狀況，已有能力處理喪葬事宜，因此婉拒外界後續善款，只希望大眾給喪家空間，讓他們撫平傷痛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995