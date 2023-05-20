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苗栗獅潭南衡宮遭竊　男暗夜偷釣香油錢被逮「次數多到忘記」

▲▼竊嫌以釣魚線連結雙面膠沾黏現金的方式，利用暗夜竊取功德箱的現金，大湖地區有多家宮廟遭竊，竊嫌得手近萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲竊嫌以釣魚線連結雙面膠沾黏現金的方式，利用暗夜竊取功德箱的現金，大湖地區有多家宮廟遭竊，竊嫌得手近萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉南衡宮有信徒向廟方反映，投擲零錢至功德箱時，沒有聽到錢幣掉落的聲音，廟方於是打開功德箱查看，發現功德箱內有多組雙面膠連結釣魚線，以釣魚方式行竊功德箱內現金，報警後循線查獲竊33歲劉姓嫌犯，清查後有多家宮廟受害，得手近萬元，偵訊後劉嫌依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

南衡宮建廟迄今已有126年，主祀關聖帝君，是地方信仰中心，今年四月中旬，有信眾向南衡宮徐姓主委反映，在投擲零錢至功德箱時，沒有聽到錢幣掉落的聲音，廟方於是打開功德箱查看，發現功德箱內有多組雙面膠連結釣魚線，以沾黏現金的方式行竊內部功德金，遂向轄區大湖分局汶水派出所報案。

警方受理後前往採證，未發現功德箱有遭破壞情形，而內部有多組雙面膠釣組，研判歹徒已多次前往行竊，故請廟方提供廟內、外監錄影像，並以南衡宮為中心點，沿台3 線南北雙向，擴大調閱各路口監視系統，最終在10分里外的南湖超商前，鎖定歹徒使用之交通工具，鎖定涉嫌行竊的劉嫌調查。

劉到案後，經廟方主委指認，嫌犯衣著、特徵均相符合，33歲劉姓嫌坦承因缺錢花用，自今年3月份起，已多次前往南衡宮及多家宮廟以相同手法行竊香油錢，次數多到忘記了，總共得手有新臺幣近萬元，調查後劉嫌依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼竊嫌以釣魚線連結雙面膠沾黏現金的方式，利用暗夜竊取功德箱的現金，大湖地區有多家宮廟遭竊，竊嫌得手近萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼竊嫌以釣魚線連結雙面膠沾黏現金的方式，利用暗夜竊取功德箱的現金，大湖地區有多家宮廟遭竊，竊嫌得手近萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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