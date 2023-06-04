快訊／苗栗山林大火！　10警義消緊急送醫

記者蔡文淵、趙蔡州／苗栗報導

苗栗縣消防局4日中午12點33分接獲民眾報案，大湖鄉新開村發生山林火災，隨即出動大湖、三義及卓蘭分隊前往搶救，現場燃燒物為木材及雜草，燃燒面積約1000平方公尺，由於火警位置位於山谷內搶救不易，於下午15時因風勢改變，高溫之火勢瞬間轉往消防人員，造成9名消防人員及1名義消人員身體不適。

▲苗栗大湖4日發生山林火災，造成10名警義消送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局收到消息後，馬上指派人員接替搶救，於4日下午4時許將9名消防及1名義消人員分別送往大順醫院、苑裡李綜合醫院以及大甲光田醫院（大順醫院8名、苑裡李綜合醫院1名、大甲光田醫院1名），其中5名消防人員因吸入過多一氧化碳轉往大千醫院接受高壓氧治療。

苗栗消防局長匡夢麟形容當時的情況，事發地點位在大湖鄉一處山谷，四周佈滿了枯樹跟雜草，現場消防員救火的過程中，風向突然改變，導致高溫熱煙突然往消防員臉上吹，導致10名消防、義消人員吸入高溫氣體及過多一氧化碳送醫。

▲苗栗山林火災，目前現場消防隊派員警戒中。（圖／記者蔡文淵翻攝）



苗栗消防局副局長黃德興則透露，經過醫院高壓氧治療，其中8名送醫的消防人員症狀改善，已經陸續返家，還有2名還需留院觀察和持續高壓氧治療，都沒有生命危險。

苗栗縣消防局表示，本案後續將請地主說明，釐清相關管理責任後，依法查處。

▼由於風向改變，火勢瞬間燒向救災人員。（圖／記者蔡文淵翻攝）