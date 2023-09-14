郭台銘今宣布副手　她們都曾被點名

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘確定獨立參選總統，正籌備連署作業，而14日則將公布副手人選。事實上，在這之前就有不少人被點名，但都遭到否認。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開連署；此外，由於宣布以連署方式獨立參選時，郭台銘就必須同時提出副手人選，當時便有聲音指郭台銘鎖定的人選條件，為「南部」和「女性」。

高雄市前市長韓國瑜妻子李佳芬

郭台銘尚未表態選舉時，就傳出挺郭派的彰化縣議長謝典林系統鎖定李佳芬擔任副手。對此，郭台銘受訪本人駁斥，自己聽都沒聽過；韓國瑜辦公室則澄清完全是子虛烏有。

資深媒體人沈春華、陳文茜

根據《上報》報導，有藍營知情人士透露，沈春華與陳文茜成為被多方點名或推薦給郭台銘的最佳副手人選，但當事人並未承認。

無黨籍立委高金素梅

郭台銘8月28日10點於總統府對面的張榮發基金會舉行記者會，正式投入總統大選，當時便傳出將在同天宣布與高金素梅搭檔參選，不過最終郭台銘並未公開，而高金素梅稍晚則回應，會與台東縣議員陳政宗聯手參選立委，至於總統大選，她會投給一位符合期待的候選人，間接否認傳言。

名模林志玲、藝人賈永婕

郭台銘副手人選外傳他有意尋找符合「高知名度、熱心慈善公益、女性」3項條件的人選，甚至也包括第一名模林志玲。林志玲6日出席珠寶活動，當面回應此事，「我也是聽說，當然離政治很遙遠，我的心願是日子健康快樂、世界和平，如果是我真的是芭比世界，希望大家工作順利。熱情工作、熱情生活。」

另外，賈永婕也被點名，值得注意的是，她也曾傳出是民進黨賴清德屬意的副手人選。對此，賴清德15日否認此傳聞說，他還沒有被提名，怎麼可能談論副手的事情，沒有這個事。

台大財金系教授陳嫦芬

針對郭台銘的副手，12日傳出人選就是外資天后、現任台大財金系教授陳嫦芬，不過對於「銘芬配」，郭辦回應「不清楚，不回應」。稍晚，陳嫦芬本人也否認，「謝謝，不是我喔！」

面對各界關注副手人選，郭台銘本人則拋出女性、能力要比他強、和他有互補性、盡量減少政治色彩等6條件，而今早8點30分將召開記者會宣布，地點選在他正式宣布參選總統的張榮發基金會。