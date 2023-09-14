新北金山小編過勞猝死「法院判國賠373萬」　家屬：感謝還公道

▲「金山小編過勞案國賠一審勝訴，新北市政府別再凹 請還家屬平靜與尊嚴」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯（29歲）於2020年猝死，經勞動部認定過勞，家屬提出國賠申請，但新北市府認為陳嘉緯是「自願加班」而拒絕賠償，陳父母遞狀控告，法院一審則判金山區公所應賠373萬餘元。而區公所表示將研議是否上訴。家屬陳爸爸表示，感謝法院判決還陳嘉緯公道，尊重司法判決，前年法制局長受訪時說會接受法院判決，也希望他說話算話。

時代力量立委王婉諭14日陪同陳嘉緯之父、律師召開記者會，對於過勞死事件國賠一審勝訴，王婉諭表示，新北市府給的理由是，他是自願加班、拒絕國賠，這樣的說法誰能接受？耗時一年半後，家屬一審判決勝訴，新北市金山區公所有義務注意陳嘉緯身體狀況，判決書也清楚說明過勞事實具體、公所有其責任，希望金山區公所、新北市長侯友宜好好面對這樣的狀況。

家屬陳爸爸指出，感謝法院判決還陳嘉緯公道，尊重司法判決、不想上訴，希望區公所別上訴，希望判決下來圓滿就好，前年法制局長受訪時說會接受法院判決，也希望他說話算話。

律師黃志國表示，基隆地方法院一審判決已經認定，區公所未依照職業安全相關法規保障陳嘉緯安全，過世前6個月加班時數最高到124小時、最少也有108小時，金山區公所依法應該預防這樣狀況發生，卻未作任何因應，造成陳嘉緯身亡，因此法院判決區公所應負起國賠責任。

黃志國指出，金山區公所應出來面對問題，不是閃躲推卸責任，去年監察院糾正文出來後，就確定新北市府有賠償責任 一再呼籲市府出面協商都未獲得正面回覆，逼的家屬要走法律途徑，如今取得一審勝訴結果，呼籲侯友宜面對司法判決，侯侯做待誌難道是要跟家屬爭訟到底嗎？請新北市府尊重判決，不要再上訴造成被害人二度傷害。