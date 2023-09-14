新北稱過勞死小編「自願加班」敗訴　她籲侯友宜道歉：別再折磨家屬

▲「金山小編過勞案國賠一審勝訴，新北市政府別再凹 請還家屬平靜與尊嚴」記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯（29歲）於2020年猝死，經勞動部認定過勞，家屬提出國賠申請，法院一審則判金山區公所應賠373萬餘元。而區公所表示將研議是否上訴。對此，立委王婉諭14日直言，新北市長侯友宜說要全力推動公務體系革新、終結過勞現象，不用等當選總統，現在就可以處理，具體賠償、道歉，別再折磨受害者家屬了。

陳嘉緯於2020年猝死，經勞動部認定過勞，家屬提出國賠申請，但新北市府認為陳嘉緯是「自願加班」而拒絕賠償，陳父母遞狀控告，法院一審則判金山區公所應賠373萬餘元。而區公所表示將研議是否上訴。

王婉諭14日陪同陳嘉緯之父、律師召開記者會，對於過勞死事件國賠一審勝訴，王婉諭表示，新北市府給的理由是，他是自願加班、拒絕國賠，這樣的說法誰能接受？耗時一年半後，家屬一審判決勝訴，新北市金山區公所有義務注意陳嘉緯身體狀況，判決書也清楚說明過勞事實具體、公所有其責任，希望金山區公所、新北市長侯友宜好好面對這樣的狀況。

律師關治維表示，若金山區公所執意提起上訴，家屬也一定爭取到底，過去陪同家屬申請國賠開始，金山區公所連協議都不開，只等到兩張拒絕賠償說明，金山區公所都以上級不會提供預算為由搪塞，讓家屬心寒，侯友宜曾公開講，他要改革公務體制、終結公務人員過勞，請問侯市長轄下發生這件事情，侯友宜態度是什麼？希望他遵照自己提出的政見以及法院判決積極賠償。

王婉諭表示，這樣的狀況讓大家難以接受，希望金山區公所好好面對這樣的狀況，當侯友宜說要從優撫卹時，一審判決下，侯友宜說要全力推動公務體系革新、終結過勞現象，不用等當選總統，現在就可以處理，具體賠償、道歉，也要深刻檢討不合規定及勞工權益部分，不要讓家長經過這樣的遺憾後，還要長時間司法訴訟，新北市府不要再敷衍、逃避、折磨受害者家屬了。