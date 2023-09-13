　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

梅山太平藝術季9／17開展一個月　藝術深耕拓展多元文化

▲▼ 梅山太平藝術季首度以公共藝術深耕，打破過去民眾對於藝術品束之高閣的想像，將藝術融入於地方，共創美好公眾空間精神，9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 梅山太平藝術季9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

梅山太平藝術季首度以公共藝術深耕，打破過去民眾對於藝術品束之高閣的想像，將藝術融入於地方，共創美好公眾空間精神，9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動；13日上午在縣府招商空間舉辦宣傳記者會，活動以高空雲梯光廊餐桌、柒碗茶場域茶席、文學藝文展演、產業小農市集串連，行悠遊雲端山城，以達推廣社區的藝術深耕，拓展文化多樣性初衷。

▲▼ 梅山太平藝術季首度以公共藝術深耕，打破過去民眾對於藝術品束之高閣的想像，將藝術融入於地方，共創美好公眾空間精神，9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

太平雲梯本身就是一座大型的藝術設施，在藝術家王文志、施力仁、謝宗興、江添富、李國聰、蔡婉湘等老師長期耕耘駐村下，所有作品都可與民眾互動，透過張文環文學，期孕育出全台唯一富含文化底蘊的藝術村落。

為提升觀光客再次造訪意願及深入了解地方文化特色，營造農村區域亮點，結合在地產業、社區文化及生態風景意象，於步道終點設置觀景台，除可俯瞰太平老街及雲梯外兼具休憩功能；該步道出入口以文學小說家張文環的作品，納入社區陶板文化，具營造歷史傳承延續之意象。

▲▼ 梅山太平藝術季首度以公共藝術深耕，打破過去民眾對於藝術品束之高閣的想像，將藝術融入於地方，共創美好公眾空間精神，9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2023梅山太平藝術季，適逢中秋佳節與雙十連假，嚴清雅邀請各界攜手同遊太平，近距離感受山林與藝術空間的融合。活動期間中秋之時， 以茶會友、品茗賞景，串連茶湯韻味、溫潤藝術氣息。

▲▼ 梅山太平藝術季首度以公共藝術深耕，打破過去民眾對於藝術品束之高閣的想像，將藝術融入於地方，共創美好公眾空間精神，9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

相關訊息請搜尋「嘉義縣文化觀光局」活動訊息、「太平雲梯」或「阿里山新印象」FB粉專，更多詳細資訊請參考，梅山太平雲梯官網( https://www.taipingbridge.tw/ )、嘉義梅山太平雲梯FB粉專(
https://www.facebook.com/TaipingSuspensionBridge/ )、雲梯光廊餐桌報名窗口請洽，嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社張育慈0978-203627，或至官網報名( https://alishan.welcometw.com/tour/RwlW )。

▲▼ 梅山太平藝術季首度以公共藝術深耕，打破過去民眾對於藝術品束之高閣的想像，將藝術融入於地方，共創美好公眾空間精神，9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
「IC通路商」明停牌　有待重大訊息公布
獨／台南假車禍「擄人到澎湖」！他看歹徒拿槍秒跳樓
醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了
快訊／重機妹遭砍30刀　前男友抓到了
北院公開「不能說的秘密」　北市府第1波假扣押基泰駁回原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

冠德建設購庇護工場禮　 贈新北千盒月餅助弱勢家庭

教師節輕鬆一下！新北市圖推老師專屬身心靈閱讀紓壓

梅山太平藝術季9／17開展一個月　藝術深耕拓展多元文化

最辣日文老師長瀨昆妮　中秋餐會辣裝為獨老盛飯菜

嘉義市林東瑋獲婦幼安全績優員警　警局長陳炯旭代頒獎狀表揚

卡努重創致原鄉長者取藥用藥更艱辛　原民社區藥師熱心到府服務

蔡培慧爭取經費促食農列車啟動　南投市民開心體驗水果冰DIY

藍白登革熱議題引爭議　王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

登革熱高風險族群切勿自行服用成藥　黃偉哲：出現疑似症狀應立即就醫治療

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

洪詩挺4月孕肚讚李運慶：很呵護我♥　曝初期「吐到比孕前瘦」

冠德建設購庇護工場禮　 贈新北千盒月餅助弱勢家庭

教師節輕鬆一下！新北市圖推老師專屬身心靈閱讀紓壓

梅山太平藝術季9／17開展一個月　藝術深耕拓展多元文化

最辣日文老師長瀨昆妮　中秋餐會辣裝為獨老盛飯菜

嘉義市林東瑋獲婦幼安全績優員警　警局長陳炯旭代頒獎狀表揚

卡努重創致原鄉長者取藥用藥更艱辛　原民社區藥師熱心到府服務

蔡培慧爭取經費促食農列車啟動　南投市民開心體驗水果冰DIY

藍白登革熱議題引爭議　王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

嘉義縣交通安全月宣導　建立人本交通觀念及停讓文化

登革熱高風險族群切勿自行服用成藥　黃偉哲：出現疑似症狀應立即就醫治療

Ozone出道周年開趴！團員揭「玩過火」吵架內幕曝

冠德建設購庇護工場禮　 贈新北千盒月餅助弱勢家庭

文曄明停牌　有待重大訊息公布

快訊／戴資穎手傷香港站退賽！賽後發文：下個比賽再見

獨／台南假車禍「擄人到澎湖」！他看歹徒拿槍秒跳樓逃生

本土登革熱破7千例！疾管署分析今年「3大不利因素」衝擊疫情防治

真的能住古堡！日大推「天守閣住宿」體驗　「一日城主」收費曝光

古林睿煬、瑞恩投手戰　悍將5局1比2獅

陳品捷掃長打　味全前5局3比2反超兄弟

台股逆向工程必勝術！　年底前給自己加薪20%

用手指餵陸龜喝水突被咬　飼主尖叫：還好不是鱷龜

地方熱門新聞

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

桃園水晶晶影音行銷　泰國觀光大使朱碧石嗨玩

魚塭水道淤積影響引水

不法侵害金額認定　屏東地檢與林務分署建立平台

輔具「副木」保護受傷組織避免二度傷害

老婆破羊水快生了！夫急攔警車開道

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

南消第五大隊參加心肌梗塞搶救大賽獲優等

台中「環山吊橋」完工啟用

新北市中和土地公文化祭開跑！　邀民眾吃喝玩樂歡度中秋

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

王定宇痛批政治口水比病毒還噁心

秋節敬軍　桃園市議會感謝國軍保家衛國辛勞

台南北區自小客車右切加油站擊落機車

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　網卻歪樓：衝日本買了

9月下旬「超強運三生肖」

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面