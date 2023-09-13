梅山太平藝術季9／17開展一個月　藝術深耕拓展多元文化

▲▼ 梅山太平藝術季9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

梅山太平藝術季首度以公共藝術深耕，打破過去民眾對於藝術品束之高閣的想像，將藝術融入於地方，共創美好公眾空間精神，9月17日起將舉辦為期一個月，2023梅山太平藝術季「犀首太平藝齊美好」系列活動；13日上午在縣府招商空間舉辦宣傳記者會，活動以高空雲梯光廊餐桌、柒碗茶場域茶席、文學藝文展演、產業小農市集串連，行悠遊雲端山城，以達推廣社區的藝術深耕，拓展文化多樣性初衷。

太平雲梯本身就是一座大型的藝術設施，在藝術家王文志、施力仁、謝宗興、江添富、李國聰、蔡婉湘等老師長期耕耘駐村下，所有作品都可與民眾互動，透過張文環文學，期孕育出全台唯一富含文化底蘊的藝術村落。

為提升觀光客再次造訪意願及深入了解地方文化特色，營造農村區域亮點，結合在地產業、社區文化及生態風景意象，於步道終點設置觀景台，除可俯瞰太平老街及雲梯外兼具休憩功能；該步道出入口以文學小說家張文環的作品，納入社區陶板文化，具營造歷史傳承延續之意象。

2023梅山太平藝術季，適逢中秋佳節與雙十連假，嚴清雅邀請各界攜手同遊太平，近距離感受山林與藝術空間的融合。活動期間中秋之時， 以茶會友、品茗賞景，串連茶湯韻味、溫潤藝術氣息。

相關訊息請搜尋「嘉義縣文化觀光局」活動訊息、「太平雲梯」或「阿里山新印象」FB粉專，更多詳細資訊請參考，梅山太平雲梯官網( https://www.taipingbridge.tw/ )、嘉義梅山太平雲梯FB粉專(

https://www.facebook.com/TaipingSuspensionBridge/ )、雲梯光廊餐桌報名窗口請洽，嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社張育慈0978-203627，或至官網報名( https://alishan.welcometw.com/tour/RwlW )。