拿汽油桶恐嚇討債　南警快打連同酒駕一併送辦

▲台南市警學甲分局查獲50歲郭姓男子涉嫌恐嚇取財及酒駕罪嫌，依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北門區有民眾報案遭人持汽油桶至家恐嚇討債，學甲警方出動快打部隊，發現50歲郭姓男子騎乘機車返回案發地點民宅，且滿身酒氣，警方先行對其實施酒測，酒測值逾0.25mg/L，員警立即將他以涉嫌公共危險罪現行犯逮捕，並透過分析比對，查獲郭嫌即為持汽油桶涉嫌恐嚇取財的犯嫌，全案偵訊依法送辦。

學甲警分局接獲民眾報案，稱其兒子因積欠約3萬元債務，於1日下午時遭人持汽油桶至住家，對其兒子揚言欠債不還、要潑灑汽油逼其還債。經警方到場處理過程，發現1名男子騎乘機車未戴安全帽，即對其攔查並查證身分，該名歲郭姓男子滿身酒氣，員警立即對他實施酒精呼氣測試，測得酒測值逾越標準值，馬上將他以現行犯逮捕，再進一步比對相關資料。

警方清查發現郭姓男子赫然就是放置汽油桶之嫌犯，為討債再次回到案發地點，遭警方甕中捉鱉，全案依恐嚇取財、公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

學甲警分局表示，本案有賴於員警接獲報案出動快打警力立即抵達現場，了解事件發生經過，迅速釐清犯嫌身分，才能於犯嫌返回現場時，立即認出犯嫌，將其逮捕歸案，並未造成人員受傷或財物損失。