華為推新機、iPhone 15亮相　陸恐難掀「手機換機熱潮」

▲蘋果iPhone 15全系列正式亮相，其中最大的改變就是全面改用USB-C充電線。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

華為、蘋果相繼推出新品，市場對於在中國能否掀起換機熱潮不看好。機構數據顯示，中國消費者換機週期長達43個月，原因包括經濟復甦欠佳、手機缺乏創新等，難勾起換機動機。

華為在未舉辦新品發表會情況下推出華為Mate60 Pro系列，後又上架MateX5，帶出一波搶購話題；蘋果於今天凌晨發表iPhone 15系列，再掀討論熱度。新品相互競爭消費者青睞，彼此也必須面對「沒有換機慾望」的中國消費者。

每日經濟新聞今天報導，科技市場研究機構Counterpoint數據資料顯示，2023年第2季，全球智慧型手機銷量年減8%、季減5%，這是全球智慧型手機市場連續8季處於下滑態勢。去年12月，Counterpoint對外指出，中國2022年手機換機週期長達43個月，達到歷史新高週期。

報導指出，過去幾年手機消費處於黃金期，中國消費者平均1年多換一次手機；手機銷量大降趨勢約從5、6年前開始，從「1年一換」轉為「3年不換」。2022年中國國內市場手機總體出貨量年減22.6%，5G手機出貨量也表現乏力，年減19.6%。

國際數據資訊公司（IDC）2023年第2季中國手機市場銷量報告顯示，中國智慧型手機市場出貨量約6570萬台，年減2.1%；上半年出貨量約1.3億台，年減7.4%；IDC去年底預測，中國智慧型手機換機週期將增加到34個月。

Counterpoint最新預測指出，包括中國在內，各地區面臨宏觀經濟問題，智慧型手機換機週期加長將創紀錄。

報導引述真我（Realme）副總裁、中國區總裁徐起今年初發言指出，整體中低階市場消費者的消費行為將更加謹慎，下半年銷售量表現取決於整體趨勢走向，經濟恢復狀況、新品牌回歸等都是不確定性因素，整個行業狀況跟去年相比不會有特別大差異，不過競爭會更激烈。

日本索尼（Sony）財務部門高級總經理Sadahiko Hayakawa日前在電話會議上對分析師表示，中國智慧型手機市場的復甦速度較預期來得慢，美國市場情況也在惡化。原本預計智慧型手機市場將從今年會計年度下半年開始復甦，現在則預計至少要到明年才能實現。