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iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後神作

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果推出全新iPhone 15系列新機，不少果粉已經準備購入，但也有人認為前幾代的手機更耐用。一名網友指出，當初iPhone 12推出，和前一代相比有不少改動，雖然使用上比較耗電，但他認為影響不大，因此認為這是CP值最高的一代。但不少人看到後，反指「13系列才是蘋果最後神作！」

▲▼iPhone 15現場圖。（圖／翻攝臉書／3c有意思tim哥）

▲蘋果推出iPhone 15系列新機。（圖／翻攝自臉書／3c有意思tim哥）

原PO在PTT發文表示，iPhone 12推出時整體大改動，「致敬式邊框、5G支援、MagSafe、高通晶片訊號大提升、重量超輕」。雖然電池用起來比較耗電，但一般上班族也不需要用到這麼多電，只要上下班還能使用就好，如果要出去玩，就準備行動電源即可，且其他機型衰退後，也同樣需要使用行動電源，因此他認為「整體來看，iPhone 12才是CP值最高的一代？」

但不少人看到後，都搖頭表示「但電池才是影響每日使用的」、「不需要再神話12了啦，都差3代了還在安慰自己，等到下次你換的時候，別人也會這樣講」、「電池超廢就沒救了」、「12那什麼東西，我用到快發瘋」、「電池廢掉整個就廢了」、「12 pro max視訊總是熱當機」、「拜託電池最重要好嗎」、「12除了電池以外，其實都還不錯，但電池影響體驗非常多」。

▲▼粉紅色iPhone 13 mini。（圖／記者徐文彬攝）

▲不少人認為，iPhone 13的CP值最高。（圖／記者徐文彬攝）

也有許多網友推崇iPhone 13系列，「公認不是13&13 Pro嗎」、「13才是，我去年底買二手，現在健康度還94%」、「13才是一代經典」、「13才是吧，12續航不太行」、「13系列的時候匯率便宜，才是CP值最高一代」、「13系列蘋果最後的神作，12服役中，只能說爛到笑」、「12max的電池真的超悲劇，用一年13max出就秒換了」；也有人認為，「我都要說我的iPhone7 plus，現在還在回文，絕對是CP值數一數二高的」、「11無敵的吧」、「6S吧，一代神機，堪稱手機界的win xp」。

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