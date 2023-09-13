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iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1招：22K都買得起

▲▼蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone 15系列新機本周五就可預購。（圖／翻攝蘋果官網）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果新機重磅登場，以iPhone 15、容量128GB來說，最低2萬9900元就能入手；若是想買旗艦基款iPhone 15 Pro Max，容量256GB則要4萬4900元。對此，一名網友驚呼，Pro Max基本款就要4萬多，再高一階容量512G要5萬1900元，「我就問誰買單？基本工資要2個月不吃不喝才買得起！」

一名網友在PTT以「一支手機5萬塊誰敢買？」為標題發文，他看完iPhone 15全系列價格後，對於iPhone 15　Pro Max貴爆而感到不解，「基本款直接開出4萬4900元，再上去就5萬1900元。」

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對此，原PO好奇拋問，一支要5萬的手機，「我就問誰買單？基本工資要2個月不吃不喝才買得起 ，最好台灣人會買得起！」

底下網友紛紛笑虧，「貴不是他的問題，是你的問題」、「高階白領拿來標配吧，跟手錶一樣」、「不要買Pro Max不就行了啊，有人拿槍逼你嗎」、「再貴的手機，都有一個你負擔得起的分期期數」、「有些人就是這樣，嘴喊窮但身邊的配件一個比一個貴，金玉其外口袋空空」、「沒有太貴的問題，只有信仰不足的問題」、「開賣你就看得到排隊盛況了」。

留言串中，已經有果粉等著周五（15日）搶預購了，「我啊，存了1年的零用錢再加下學期的學費，已經等預購了」、「分12期，一個月才4000至5000多元，22K都買得起」、「為了iPhone不吃不喝可以」、「搶到翻掉，第一批有錢都買不到」、「蘋果手機可以用很久，分期吧，比較沒壓力」。

▼iPhone15系列價格。（製表／林秉潔）

▲iphone15系列價格。（製表／林秉潔）

▼iPhone 15系列規格比較。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼ iPhone 15規格。（圖／記者曾筠淇製）

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