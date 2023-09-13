30K弟「買iPhone送女友」不手軟！他收入多2倍傻眼　網戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著蘋果最新「iPhone 15系列」粉墨登場，這回新機頂規再破史上最貴紀錄，網上也掀起爆量討論。就有網友直言，表弟才月薪3萬，竟毫不猶豫買iPhone送女友，此舉令他費解，不禁自嘲「難道這就是我單身的原因？」

網友在PTT發文提到，表弟在知名連鎖迴轉壽司店上班，月薪大概3萬，但買iPhone送女友卻毫不手軟，「反觀我月薪是他的兩倍多，手上卻還是拿紅米手機6000多塊，難道這就是為什麼我仍然單身，他卻交得到女友？」

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PO文引起一番論戰，大票鄉民紛紛回應，「身上唯一的奢侈品」、「知道還不去買」、「買不起房子，至少要能買iPhone」、「跟騎狗狗肉一樣」、「存款越少的越需要掛品牌在身上」、「所以他才有女友」、「住家裡，不用繳房貸吧」、「月薪6萬元也買不起房子，不如買iPhone」、「你住海邊嗎」。

▲iPhone 15系列售價，可點圖放大。（圖／記者林秉潔製表）

值得一提的是，iPhone 15系列新機9月15日（本周五）開放預購，22日開賣；而價格部分，除了iPhone 15 Plus漲1000元，其他機型皆漲2000元，最便宜的iPhone 15 128GB要2萬9900元，而頂規iPhone 15 Pro Max 1TB，則要5萬8900元，成為史上最貴蘋果手機。

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