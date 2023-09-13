一張iPhone圖「看日圓多慘烈」　台灣果粉狂歪樓：衝日本買了

記者周亭瑋／綜合報導

萬眾矚目的iPhone 15系列終於亮相，台灣的新機售價也備受討論。臉書粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」就轉PO一張iPhone價格圖，感慨日圓貶超慘；沒想到，不少台灣網友狂歪樓，直呼「要到日本買了！」

▲iPhone 15系列閃亮登場。（圖／路透社）

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粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」今早分享截圖，只見上面列出iPhone 12到iPhone 15的價格，由於日圓一路狂貶，從iPhone 12的8萬5800日圓，到現在新機來到12萬4800日圓（約新台幣2萬7135元）。

▲1張圖看出日圓貶值有多嚴重。（圖／翻攝自臉書／卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋）

而台灣售價，以同樣的iPhone 15來看，最便宜的128GB，為2萬9900元，256GB要3萬3400元，至於512GB則來到4萬400元，所以仍比日本賣得貴。

雖然原文初衷是感慨日幣貶值太慘烈，不過許多台灣果粉眼睛一亮，洗版笑回「看到日幣跌很開心，去日本血拚不心疼；但相對美金就是漲，保險繳費單一來心就痛」、「所以要在日本買哀鳯」、「笑死看看台灣的定價」、「台灣又比較貴了」、「換算起來還比台灣便宜」。

▲iPhone 15系列售價，可點圖放大。（圖／記者林秉潔製表）

另外，由於美日貨幣政策繼續分化，日圓兌美元今年以來大跌11%，讓其成為表現最差的G-10貨幣。儘管日本央行7月意外放鬆殖利率曲線控制政策，但日圓依然疲軟，引發了對於日本政府可能像去年那樣進行干預的猜測。

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