蘋果iPhone 15全面改用USB-C！　日網狂諷：根本懲罰忠實用戶

▲蘋果iPhone 15全系列最大的改變就是改用USB-C充電線。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果iPhone 15全系列正式亮相，其中最大的改變就是全面改用USB-C充電線，捨棄蘋果多年來獨有的Lightining充電規格，這也讓許多日本網友直呼終於等到，但也有人對於蘋果「全換USB-C更環保」的說法感到懷疑，因為對於過去使用iPhone的人來說，意味著要攜帶更多充電線了，「真是懲罰忠實客戶！」

▲蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）



跟據日本ITmedia NEWS報導，蘋果iPhone 15全系列為了符合歐盟規定，全面改成USB-C充電線，捨棄多年來獨有的Lightining充電規格，同時也在發表會中稱，新的USB-C充電線可以讓用戶告別「到處都是充電線」的日子。

此更新也引發日本網友兩極反應，有的人開心地直呼，「終於等到了」、「Lightining掰掰」、「晚了好幾年終於有了」、「要和用了11年的Lightining說再見了！」

但有網友認為，蘋果iPhone 15全面換USB-C是在懲罰忠實用戶，「對於和安卓手機共用的人來說，能夠統一使用Type-C是很開心的事，但對於只使用iPhone的人來說，就需要買新的線。」

更多網友表示，「換USB-C我才要每天帶更多線出門」、「我還是再忍一下好了」、「等原本的Lightining線全壞了再換新手機吧」、「只有手機是USB-C，耳機和手錶都還是Lightining很不方便」、「我和老婆如果不同時買15的話，每次出門就要帶兩條線，真的很麻煩」。