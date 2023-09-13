侯友宜明訪美！8天行程曝光　會美參眾議員、赴AIT總部拜會

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜將在明（14）日傍晚出發訪問美國，進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」，期間將於紐約、紐澤西、華府、舊金山等四個城市，會晤美國國會參、眾議員，並赴美國在台協會（AIT）總部進行拜會。此外，也將在紐約及華府的四個智庫發表演說，並安排會晤加州當地科技與新創界人士、走訪僑社、以及與留學生進行座談等。

▲侯友宜明天展開訪美8天行程。（圖／記者周宸亘攝）



侯友宜競選辦公室指出，侯友宜此行的主要目的，是要將其政治理念、捍衛自由民主價值、以及維護台海和平穩定的決心，讓美方充分了解。透過雙方直接的溝通與交流，繼續深化中華民國與美國間長久以來的友好關係，並針對國防軍購及貿易協定等議題，創造更多的實質合作與互惠互利。

此行隨同侯友宜訪美的包括，國民黨副主席夏立言、立委江啟臣及吳怡玎、國民黨駐美代表黃介正、國民黨駐美副代表秦日新，政治大學國際事務學院副院長盧業中教授、淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中教授，以及競選辦公室新聞組召集人張其強等人。

訪問行程中，侯友宜將在紐約，參與著名外交智庫「外交政策全國委員會」，以及「外交關係委員會」的學者座談和午餐會，參訪全世界最具規模，紐約市警察局的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，並拜會紐約時報總編輯周看（Joseph Kahn）與編輯群會談，接受國際財經媒體彭博社（Bloomberg News）專訪，在離開紐約前，也將和在地留學的台灣年輕人座談。

隨後兩天，侯友宜一行將在華府展開密集拜會，除了與美國在台協會理事主席羅森柏格會談外，也應邀在布魯金斯研究院、傳統基金會，與美國當地研究外交和台海兩岸關係的學者座談，並前往國會山莊，拜會多位美國聯邦參、眾議員，交換意見，之後飛往舊金山，與包括矽谷在內的科技企業負責人座談。

侯友宜強調，美國一直是堅定盟友，民主自由是雙方的共同價值，尤其在貿易經濟、科技產業、人才交流等面向上，更有深刻密切的互動，作為美國的長期夥伴，台灣必須為區域的和平穩定，負起責任，維護彼此的共同價值，建立一個穩健務實，且可預期的合作關係。

此外，侯友宜此行也將分別拜訪美國東西兩岸，包括紐約、紐澤西、華府、舊金山等地的僑社，參與僑社相關活動，也會出席四個城市的僑宴，當面感謝海外僑胞長久以來對中華民國台澎金馬的熱愛，並爭取僑界的支持。

