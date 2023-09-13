　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜明訪美！8天行程曝光　會美參眾議員、赴AIT總部拜會

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜將在明（14）日傍晚出發訪問美國，進行為期8天的「對話與深化的友誼之旅」，期間將於紐約、紐澤西、華府、舊金山等四個城市，會晤美國國會參、眾議員，並赴美國在台協會（AIT）總部進行拜會。此外，也將在紐約及華府的四個智庫發表演說，並安排會晤加州當地科技與新創界人士、走訪僑社、以及與留學生進行座談等。

▲▼蔣萬安、侯友宜2025雙北世界壯年運動會STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會，會前受訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲侯友宜明天展開訪美8天行程。（圖／記者周宸亘攝）

侯友宜競選辦公室指出，侯友宜此行的主要目的，是要將其政治理念、捍衛自由民主價值、以及維護台海和平穩定的決心，讓美方充分了解。透過雙方直接的溝通與交流，繼續深化中華民國與美國間長久以來的友好關係，並針對國防軍購及貿易協定等議題，創造更多的實質合作與互惠互利。

此行隨同侯友宜訪美的包括，國民黨副主席夏立言、立委江啟臣及吳怡玎、國民黨駐美代表黃介正、國民黨駐美副代表秦日新，政治大學國際事務學院副院長盧業中教授、淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中教授，以及競選辦公室新聞組召集人張其強等人。

訪問行程中，侯友宜將在紐約，參與著名外交智庫「外交政策全國委員會」，以及「外交關係委員會」的學者座談和午餐會，參訪全世界最具規模，紐約市警察局的「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，並拜會紐約時報總編輯周看（Joseph Kahn）與編輯群會談，接受國際財經媒體彭博社（Bloomberg News）專訪，在離開紐約前，也將和在地留學的台灣年輕人座談。

隨後兩天，侯友宜一行將在華府展開密集拜會，除了與美國在台協會理事主席羅森柏格會談外，也應邀在布魯金斯研究院、傳統基金會，與美國當地研究外交和台海兩岸關係的學者座談，並前往國會山莊，拜會多位美國聯邦參、眾議員，交換意見，之後飛往舊金山，與包括矽谷在內的科技企業負責人座談。

侯友宜強調，美國一直是堅定盟友，民主自由是雙方的共同價值，尤其在貿易經濟、科技產業、人才交流等面向上，更有深刻密切的互動，作為美國的長期夥伴，台灣必須為區域的和平穩定，負起責任，維護彼此的共同價值，建立一個穩健務實，且可預期的合作關係。

此外，侯友宜此行也將分別拜訪美國東西兩岸，包括紐約、紐澤西、華府、舊金山等地的僑社，參與僑社相關活動，也會出席四個城市的僑宴，當面感謝海外僑胞長久以來對中華民國台澎金馬的熱愛，並爭取僑界的支持。
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
23歲重機妹被砍30刀！　家屬怨：被打才分手
開車地獄影片曝！女過馬路闖紅燈倒地　休旅急閃險輾過她
16：00全台警報響！　災防告警測試別慌
網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了
又多一組選總統！　他搶第一登記連署
iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1
重機爭取停機車格！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜明起訪美　民進黨高層研判：拉抬民調壓制柯文哲、郭台銘

「整個民眾黨恐被高虹安拖下水」　媒體人觀察：藍營這次幾乎都安靜

快訊／賴清德：用考試篩選　恐影響下一代發展機會

傳日防衛省官員駐台引陸不滿　綠黨團：不會因誰生氣就不做國家防衛

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

快訊／選舉「關鍵時刻」喊團結　賴清德：要贏還有很多要努力

赴監院舉發北市府瀆職　綠議員：蔣市府縱容基泰「難道是同夥？」

農業部創造「農業傳奇」！　朱立倫轟：民進黨沒把人民食安放眼裡

國台辦要台灣「撤除不光彩限制」　陸委會：這句話是在反省自己？

8月還進口巴西蛋？　鄭文燦：717到港存放冷鏈倉庫、非新增

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

侯友宜明起訪美　民進黨高層研判：拉抬民調壓制柯文哲、郭台銘

「整個民眾黨恐被高虹安拖下水」　媒體人觀察：藍營這次幾乎都安靜

快訊／賴清德：用考試篩選　恐影響下一代發展機會

傳日防衛省官員駐台引陸不滿　綠黨團：不會因誰生氣就不做國家防衛

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

快訊／選舉「關鍵時刻」喊團結　賴清德：要贏還有很多要努力

赴監院舉發北市府瀆職　綠議員：蔣市府縱容基泰「難道是同夥？」

農業部創造「農業傳奇」！　朱立倫轟：民進黨沒把人民食安放眼裡

國台辦要台灣「撤除不光彩限制」　陸委會：這句話是在反省自己？

8月還進口巴西蛋？　鄭文燦：717到港存放冷鏈倉庫、非新增

雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

台西獨居長者與幼兒同樂中秋　手作月餅圓滿祝福

王柏融戰歐力士板凳待命　吳念庭二軍先發選保送

巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農公司詐欺

救房市兼留人才　瀋陽鼓勵在校生買房引爭議

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

被前男友砍30刀！23歲重機陽光妹打工擔家計　家屬怨：被打才分手

世界盃女棒／黃巧芸二刀流投打俱佳　台灣首戰擊退古巴

男星被借10萬才知遭詐騙！楊繡惠抽中汽車女兒被勒贖

中秋、國慶連假接力放7天　一圖看「國道高乘載」時段路段　

色情養生館超囂張！探員遭「強拉進消費」　南警不忍了出手搗黃

政治熱門新聞

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

快訊／「高虹安已準備好錢康明資料」　柯文哲：就等雙方公布！

郭台銘14日宣布副手　團隊正尋覓新發言人中

錢康明揭李忠庭「要他辭職」　只因見了某某人

真有跨年晚會　錢康明：高說讓jack處理

快訊／汐止老家被認定違建　黃國昌要「整棟拆」：不會放著不管

有沒喬跨年晚會掃到新竹縣　縣府火速回應

揭高虹安「四大疑點」　律師要錢康明做這事自保

黃敬平爆高虹安恐遭解除黨職！民眾黨打臉了

「好友」讚高虹安美女　曾被勸和李忠庭分手反應曝

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

爆高虹安仍住豪宅還有保時捷　綠議員：住戶打臉了

親綠側翼開戰「新竹人」　歧視攻擊高虹安選民

傳郭台銘副手是「外資天后陳嫦芬」　本人回應了！

更多熱門

相關新聞

明早八點半曝副手　郭台銘：我不知道侯友宜什麼時候出訪

明早八點半曝副手　郭台銘：我不知道侯友宜什麼時候出訪

中選會將在9月13日至17日受理申請為2024總統、副總統選舉被連署人。對於副手人選，已宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘今（13日）向媒體表示，「 明天早上八點半你們就知道」。至於明天宣布副手時間點適逢國民黨2024總統參選人侯友宜訪美首日，郭台銘說，日子排很久了，他不知道侯什麼時候出訪。

藍控中央不管登革熱　綠指「疫情可控」：地方還有任何需求都可提出

藍控中央不管登革熱　綠指「疫情可控」：地方還有任何需求都可提出

黨中央派8人隨侯友宜訪美　朱立倫：表達國民黨才能安定兩岸

黨中央派8人隨侯友宜訪美　朱立倫：表達國民黨才能安定兩岸

老婆破羊水快生了！夫急攔警車開道

老婆破羊水快生了！夫急攔警車開道

弟弟找不到工作想不開　軍職哥急求警救援

弟弟找不到工作想不開　軍職哥急求警救援

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統訪美影音

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

9月下旬「超強運三生肖」

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面