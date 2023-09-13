「只掏1萬4」無痛爽拿iPhone 15 Pro Max！舊機換新一次看

網搜小組／劉維榛報導

不少果粉摩拳擦掌要換iPhone 15，以256GB的Pro Max來說，一支要價4萬4900元，若想無痛換新機，蘋果官網也公布舊機折抵方案，若拿iPhone 14Pro Max最高可折抵3萬900元，等於再付1萬4000元就可以爽用新機。

▲iPhone 15蘋果總部現場展示機。（圖／翻攝臉書／3c有意思tim哥）



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iPhone 15系列新機華麗登場，台灣周五（15日）可開放預購，22日起發售。大家關心的價格部分，以256GB容量來說，iPhone 15為3萬3400元、iPhone 15 Plus為3萬6400元、iPhone 15 Pro為4萬400元、iPhone 15 Pro Max為4萬4900元。

若想無痛買新機，蘋果官網也釋出舊機折抵優惠，其中iPhone 14 Pro Max最高可折抵3萬900元，等於再掏1萬4000元，就能換購iPhone 15 Pro Max。

其他機款折扣，依序為iPhone 14 Pro可折2萬7800元、iPhone 14 Plus能折1萬8100元、iPhone 14可折1萬5900元；iPhone 13 Pro Max可折2萬1600元、iPhone 13 Pro能折1萬8100元、iPhone 13可折1萬4300元、iPhone 13 mini折1萬1300元。

根據蘋果官方公告，透過 Apple Trade In 換購方案，為現有的裝置取得估價，可以將該估價用於折抵換購，也可以轉換為禮品卡以供日後使用。

▼ iPhone15無痛換機，最高可折3萬900元。（可點圖放大／記者劉維榛製表）



▼iPhone15系列價格。（製表／林秉潔）



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